Juve feston dhe parakalon Interin

Juventus mundi Interin 2-0, fitoi derbin e Italisë dhe kaloi zikaltërit në renditje (25 pikë kundrejt 24). Pas një pjese të parë të ekuilibruar me pak emocione, në të cilën Interi ka shanset më të mira me Dzeko dhe Dumfries, ndeshja ndizet në pjesën e dytë. Në të 47′ Szczesny shpëton pas një goditje nga këndi me ndihmën e traversës ndaj Calhanoglu, më pas në 52′ në kundërsulm, Kostic i shërben Rabiot që mposht Onana.

VAR anullon dyfishimin (topi me dorë) të Danilos në minutën e 63-të dhe Lautaro hipnotizohet nga portieri polak (74′). Dy minuta dhe Onana dërgon të majtën e Kostic në shtyllë. Serbi, më i miri në fushë, i jep Fagiolit asistimin për 2-0 (përfundimi i devijuar nga Gosens).

Bardhezinjtë realizojnë fitoren e katërt radhazi, konfirmohen të padepërtueshëm në mbrojtje dhe sipas të gjitha gjasave eliminojnë Interin nga fjalimi i titullit. Skuadra e Inzaghit ndërpret një seri prej 4 fitoresh radhazi, grumbullon humbjen e pestë në kampionat dhe konfirmon një brishtësi të madhe në përplasjet kokë më kokë.

Përveç kësaj, mbrojtja larg San Siros kthehet në një pikë të dobët, një nga faktorët që në fakt largojnë zikaltërit (që shkojnë në -11 nga Napoli kryesues) nga gara për titull.