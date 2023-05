Forumi i Sofjes diskuton avantazhet e eurozonës, sfidat për biznesin bullgar

Euro është një nga simbolet më të ndritura të identitetit dhe përkatësisë evropiane. Ai u prezantua më 1 janar 1999, fillimisht në një formë elektronike të përdorur për transaksionet bankare, dhe që nga 1 janari 2002 në formën e kartëmonedhave dhe monedhave që përfaqësojnë monedhat kombëtare të 12 vendeve. Në vitet në vijim, duke përfshirë si pasojë e zgjerimit të Bashkimit Evropian, tetë vende të tjera iu bashkuan me radhë eurozonës – Sllovenia, Qiproja, Malta, Sllovakia, Estonia, Letonia, Lituania dhe së fundmi Kroacia – nga 1 janari 2023, Lingorski kujtohet.

Kohët e fundit janë organizuar shpesh ngjarje me pjesëmarrje të gjerë për të diskutuar çështjet që lidhen me futjen e euros, në të cilat marrin pjesë aktivisht përfaqësues të Asociacionit Kombëtar të Komunave. Këto ngjarje janë një pjesë e rëndësishme e diskutimit objektiv, kompetent dhe profesional të të gjitha çështjeve që shqetësojnë publikun lidhur me futjen e euros. Këshilli koordinues për përgatitjet e Bullgarisë për anëtarësimin në eurozonë ka miratuar një strategji komunikimi për informimin dhe ndërgjegjësimin rreth anëtarësimit të Bullgarisë në eurozonë, të publikuar në faqet e internetit të Ministrisë së Financave dhe BNB. Aktivitetet e parapara në strategji do të zbatohen dhe komunat dhe rajonet janë pjesë e grupeve të synuara që i nënshtrohen ngjarjeve të parashikuara të komunikimit.

Për të rritur ndërgjegjësimin për euron, në faqet e Ministrisë së Financave dhe BNB-së tashmë janë publikuar materiale informative me pyetje dhe përgjigje në lidhje me adoptimin e monedhës së përbashkët evropiane, shpjegoi Lingorski.

Bullgaria duhet të vazhdojë të përgatitet për eurozonën, por të marrë parasysh me profesionalizëm të gjitha përfitimet dhe disavantazhet e adoptimit të monedhës së përbashkët evropiane, tha gjatë diskutimit deputeti socialist Rumen Geçev.

Për momentin Bullgaria nuk është gati për t’u bashkuar me eurozonën jo vetëm për shkak të inflacionit të lartë. Shumë vende të eurozonës janë larg kriterit të inflacionit, theksoi ai. Përparësitë e eurozonës janë të qarta, pasi që në të janë shumë vende të BE-së, ata kishin arsye për t’u anëtarësuar, tha Geçev, duke shtuar se duhet parë pse ka vende që nuk duan të adoptojnë euron.

Vendet me monedhë të përbashkët duhet të jenë të ngjashme për sa i përket zhvillimit, parametrave fiskalë dhe monetarë, për të cilat ka dallime me Bullgarinë, theksoi më tej deputeti socialist. Nuk ka asnjë shenjë pozitive se në vitet e ardhshme vendet e BE-së do të kenë një politikë fiskale të harmonizuar dhe kjo është një problem serioz për eurozonën, shtoi ai.

Sipas Geçevit, në Bullgari nuk ka analiza kombëtare me pjesëmarrjen e ekonomistëve dhe ekspertëve për përfitimet dhe të metat e hyrjes së këtij vendi në eurozonë.