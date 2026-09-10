A.J. Brown dëmtohet në kyç dhe shpallet jashtë për ndeshjen hapëse ndaj Seahawks
Debutimi i shumëpritur i A.J. Brown me New England Patriots përfundoi papritur në pjesën e tretë të ndeshjes, kur pësoi një dëmtim në kyçin e këmbës dhe u shpall jashtë për ndeshjen hapëse kundër Seattle Seahawks. Gjatë një harkimi të ulët nga Drake Maye, cornerback-u i Seahawks, Nehemiah Pritchett, devijoi topin dhe gjuri i tij ra mbi kyçin e djathtë të Brown; i përfshirë menjëherë mbajti pjesën e dëmtuar dhe u trajtua në fushë para se të largohej drejt tendës së blusë.
Siç raporton nfl, para largimit Brown kishte regjistruar tre pranimet nga katër shënjestra për 26 jardë — të gjitha si më të mirat për ekipin në atë moment — dhe kishte shkaktuar një penalti të madh prej 34 jardësh për pengim pasimi që vendosi Patriots në linjën e 2-jardëve të Seahawks për të siguruar pikët e para të ndeshjes. Ai ishte lojtari i transferuar gjatë verës nga Philadelphia Eagles dhe pritshmëritë ndaj tij ishin të mëdha.
Brown, 29 vjeç, ka luajtur të paktën 13 ndeshje në secilin nga shtatë sezonet e tij në NFL, megjithëse në dy sezonet e fundit me Filadelfia ka munguar të paktën dy ndeshje për secilin sezon. Ekipi i Patriots po pret rezultatet e detajuara të ekzaminimeve mjekësore për të përcaktuar shkallën e dëmtimit dhe kohën e rikuperimit, siç konfirmon gjithashtu nfl.
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