Dodgers dhe Reds ndeshen në Dodger Stadium më 9 shtator 2026
Më 9 shtator 2026, Los Angeles Dodgers pritën Cincinnati Reds në UNIQLO Field në Dodger Stadium të Los Angeles për një përballje ku parashikohen dy hedhje kryesore: R. Lowder (6-9, 5.43 ERA) për Reds dhe Yoshinobu Yamamoto (12-8, 2.67 ERA) për Dodgers.
Siç raporton Bleacher Report, lista e lojtarëve të dëmtuar për të dy ekipet përfshin emra si B. Dunn, H. Greene, M. Toglia, S. Steer, A. Pages, B. Casparius, D. Rushing dhe W. Klein; këta lojtarë figurojnë me lëndime që variojnë nga problemet në bërryl dhe dorë deri te shqetësimet e shpatullës dhe të kyçit.
Cincinnati hyn në këtë ndeshje me bilancin sezonal 69-76, ndërsa Los Angeles ka 88-57, duke pasur avantazh në klasifikim dhe në konsistencën e performancës. Yamamoto del si arma kryesore e Dodgers, me ERA 2.67 dhe mbi 160 strikeouts, ndërsa Lowder vjen me bilanc më të vështirë dhe kërkon përmirësim në hedhjet e tij.
Skuadrat po menaxhojnë mungesa dhe luhatje formash; për Dodgerët, mungesa e Shohei Ohtanit në formacion ka shkaktuar shqetësime për komfortin dhe skenarët e mundshëm të shtrimit në listën e lënduar. Në aspektin taktik, Dodgers synojnë të vazhdojnë serinë e fitoreve të kohëve të fundit, ndërsa Reds kërkojnë mënyra për të ngushtuar diferencën në tabelë.
Për përditësime mbi formacionet, dëmtimet dhe rezultatet live mund të konsultoheni me të dhënat e publikuara nga Bleacher Report.
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