Një kontratë njëvjeçare e Ben Simmons me Kings: kushtet e pagesës dhe kërkesa për të provuar shëndetin
Ben Simmons ka nënshkruar një marrëveshje njëvjeçare me Sacramento Kings, por pagesat e tij varen nga qëndrimi në përbërje dhe nga gjendja e tij fizike para fillimit të sezonit.
Sipas Bleacher Report, kontrata e Simmons është jo e garantuar dhe mund të arrijë deri në 3.5 milionë dollarë; sipas Michael Scotto të HoopsHype, ai do të përfitojë 1 milion dollarë nëse është në listën e ekipit në hapjen e sezonit më 21 tetor kundër Los Angeles Clippers. Përfaqësuesit e tij kishin njoftuar më parë Shams Charania të ESPN për termat dhe shumën maksimale të marrëveshjes.
Simmons nuk ka luajtur në një sezon të plotë regular që nga 2024–25, atë vit duke u ndarë mes Brooklyn Nets dhe Los Angeles Clippers, me mesatare 5 pikë, 5.6 asistime dhe 4.7 kërcime në 51 ndeshje. Ai ka deklaruar se atë periudhë po luante nën dhimbje për shkak të problemeve nervore, sipas një interviste për Men’s Health.
Shtimi i Simmons i jep Kings më shumë thellësi, veçanërisht pas tërheqjes së Russell Westbrook, por paga e tij fillestare është e lidhur ngushtë me aftësinë për të provuar shëndetin gjatë kampit stërvitor dhe ndeshjeve para-sezonit. Bleacher Report vë në dukje se kjo strukturë jo e garantuar e kontratës krijon presion për të siguruar vendin në përbërje në datën hapëse.
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