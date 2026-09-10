☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 10 September 2026
S&P 500 7,636 ▼0.48%
DOW 52,381 ▼0.77%
NASDAQ 26,253 ▼0.64%
NAFTA 96.23 ▲0.19%
ARI 4,461 ▲0.01%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
₿ CRYPTO
BTC $78,365 ▼ -0.45% ETH $2,476 ▼ -0.71% XRP $1.3929 ▼ -1.66% SOL $101.8800 ▼ -1.53%
S&P 500 7,636 ▼0.48 % DOW 52,381 ▼0.77 % NASDAQ 26,253 ▼0.64 % NAFTA 96.23 ▲0.19 % ARI 4,461 ▲0.01 % S&P 500 7,636 ▼0.48 % DOW 52,381 ▼0.77 % NASDAQ 26,253 ▼0.64 % NAFTA 96.23 ▲0.19 % ARI 4,461 ▲0.01 %
EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050 EUR/USD 1.1634 EUR/GBP 0.8587 EUR/CHF 0.9419 EUR/ALL 92.0706 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3416 EUR/TRY 56.4313 EUR/JPY 178.70 EUR/CAD 1.6050
10 Sep 2026
Breaking
Një kontratë njëvjeçare e Ben Simmons me Kings: kushtet e pagesës dhe kërkesa për të provuar shëndetin A.J. Brown dëmtohet në kyç dhe shpallet jashtë për ndeshjen hapëse ndaj Seahawks Programi i ri politik i Partisë Demokratike Lojtarët e NHL provojnë shpejtësinë në simulator bashkë me shoferin e NASCAR Dodgers dhe Reds ndeshen në Dodger Stadium më 9 shtator 2026
Menu
NBA

Një kontratë njëvjeçare e Ben Simmons me Kings: kushtet e pagesës dhe kërkesa për të provuar shëndetin

· 2 min lexim

Ben Simmons ka nënshkruar një marrëveshje njëvjeçare me Sacramento Kings, por pagesat e tij varen nga qëndrimi në përbërje dhe nga gjendja e tij fizike para fillimit të sezonit.

Sipas Bleacher Report, kontrata e Simmons është jo e garantuar dhe mund të arrijë deri në 3.5 milionë dollarë; sipas Michael Scotto të HoopsHype, ai do të përfitojë 1 milion dollarë nëse është në listën e ekipit në hapjen e sezonit më 21 tetor kundër Los Angeles Clippers. Përfaqësuesit e tij kishin njoftuar më parë Shams Charania të ESPN për termat dhe shumën maksimale të marrëveshjes.

Simmons nuk ka luajtur në një sezon të plotë regular që nga 2024–25, atë vit duke u ndarë mes Brooklyn Nets dhe Los Angeles Clippers, me mesatare 5 pikë, 5.6 asistime dhe 4.7 kërcime në 51 ndeshje. Ai ka deklaruar se atë periudhë po luante nën dhimbje për shkak të problemeve nervore, sipas një interviste për Men’s Health.

Shtimi i Simmons i jep Kings më shumë thellësi, veçanërisht pas tërheqjes së Russell Westbrook, por paga e tij fillestare është e lidhur ngushtë me aftësinë për të provuar shëndetin gjatë kampit stërvitor dhe ndeshjeve para-sezonit. Bleacher Report vë në dukje se kjo strukturë jo e garantuar e kontratës krijon presion për të siguruar vendin në përbërje në datën hapëse.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu