Seahawks mposhtin Patriots 13-10 në ndeshjen hapëse të sezonit 2026
Seattle fitoi ndaj New England Patriots me rezultatin 13-10, duke nisur sezonin 2026 me të njëjtin përfundim si vitin që lamë pas — një fitore të ngushtë. Seahawks arritën të përmbysin një disavantazh prej 10 pikësh në çerekun e tretë dhe siguruan triumfin përmes një mbrojtjeje të ngjeshur që bëri diferencën në pjesën e dytë.
Siç raporton nfl, Sam Darnold u detyrua të largohej pas pesë lojërave për shkak të një dëmtimi në kofshë dhe nuk u rikthye në fushë. Mbrojtja e Seattle e vuri nën presion New England dhe i ndërpreu pasimet Drake Maye tri herë, përfshirë një interceptim vendimtar në zonën e fundit gjatë gjysmës së dytë që vulosi rezultatin.
New England la pas një mundësi për të nisur sezonin me fitore, ndërsa pati edhe shqetësime për dëmtime: sulmuesi i hapësirës A.J. Brown dëmtoi nyjën e këmbës dhe u largua nga ndeshja në çerekun e tretë. Për Patriots, humbja shfaq dobësitë që duhet të adresohen përpara ndeshjeve në vazhdim.
Sipas nfl, kjo ndeshje nënvizoi forcën e mbrojtjes së Seattle dhe pasigurinë që mund të shkaktojnë dëmtimet tek New England në fillim të sezonit.
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