Një kuartbëk i Seahawks, Sam Darnold, i dyshuar për t’u rikthyer ndaj Patriots për shkak të dëmtimit në ije; Drew Lock hyri në lojë
Sam Darnold, kuartbëk i Seattle Seahawks, u konsiderua i dyshimtë për t’u rikthyer në ndeshjen hapëse kundër New England Patriots pas një dëmtimi në ije, dhe Drew Lock u fut në vend të tij.
Siç raporton nfl, Darnold pësoi dëmtimin gjatë fushatës së parë të Seattle, një seri pesë lojrash për 30 jardë, kur u rrëzua në downin e tretë nga Dre’Mont Jones. Trajnerët nuk e trajtuan menjëherë në skajin e fushës; gjatë posedimit hapës të New England ai shkoi në tendën blu, ndërsa Lock po përgatitej dhe Darnold u largua duke vështirësuar ecjen drejt dhomave të zhveshjes. Përpara dëmtimit, ai ishte 1 nga 2 për 13 jardë dhe ndeshja ishte 0-0.
Megjithatë, Lock nuk është krejt i panjohur për skuadrën; sezonin e kaluar ai bëri vetëm tre pasime për Seahawks, por përgjithësisht në 2023 nisi dy ndeshje dhe luajti në katër, me rekord 1-1, 543 jardë pasime, tre touchdown, tre interceptions dhe 63.2% përqindje përfundimesh.
Vendimi për rikthimin e Darnold do të varet nga vlerësimet e stafit mjekësor dhe nga zhvillimet gjatë ditës së ndeshjes; Sipas nfl, priten informacione të mëtejshme pas ekzaminimeve.
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