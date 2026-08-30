Aaron Donald rikthehet te Rams me kontratë njëvjeçare 20 milionë dollarëshe
Aaron Donald, një prej mbrojtësve më të spikatur të NFL dhe kandidat i sigurt për Pro Football Hall of Fame, po del nga pensioni për t’u rikthyer te Los Angeles Rams. Mbrojtësi 35-vjeçar do të forcojë repartin mbrojtës të ekipit ndërsa Rams synojnë fitoren në Super Bowl për sezonin 2026.
Siç raporton nfl, Donald ka firmosur një kontratë njëvjeçare me vlerë bazë 20 milionë dollarë, që mund të arrijë deri në 30 milionë me incentiva për playoff. Lajmi u bë publik ditët e fundit dhe pritet që ai të rrijë në formacion si pjesë e përpjekjes së klubit për të rritur shanset në fazat vendimtare.
Rikthimi i Donald vjen pas një merkatoje të nxehtë për Rams, që përfshiu ardhjen e Myles Garrett më 1 qershor, duke krijuar një dyshe të frikshme në vijën e sulmit ndaj pasuesve. Donald ka zhvilluar prova zyrtare më 5 gusht dhe më 16 gusht, duke punuar me helmetë dhe duke përdorur pajisjet e skuadrës; pritet të rikthehet të luajë me uniformë të plotë. Me praninë e tij bashkë me emra si Garrett, Braden Fiske, Byron Young, Poona Ford dhe Kobie Turner, pritet që repartet mbrojtëse të Rams të jenë ndër më konkurrueset në ligë.
Donald ka në karrierë tre çmime AP NFL Defensive Player of the Year, tetë përzgjedhje All-Pro dhe dhjetë selektime në Pro Bowl, si dhe 111 sacka të regjistruara deri tani; ai gjithashtu ishte pjesë e skuadrës që fitoi Super Bowl LVI. Rikthimi i tij pritet të shtyjë edhe afatin e mundshëm të kandidaturës së tij për Hall of Fame, në varësi të kohës që do të luajë më tej. Sipas nfl, prania e Donald e ndryshon dukshëm llogaritjen e forcës së Rams dhe rrit pritshmëritë për sezonin që vjen.
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