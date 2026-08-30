🌤️
Tiranë 26°C · Kryesisht kthjellët 30 August 2026
S&P 500 7,712 ▼0.25%
DOW 53,560 ▼0.02%
NASDAQ 26,402 ▼0.52%
NAFTA 83.40 ▲0%
ARI 4,530 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,520 ▲ +0.47% ETH $2,476 ▲ +0.97% XRP $1.3914 ▼ -0.34% SOL $104.1200 ▼ -1.1%
S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▲0 % ARI 4,530 ▲0 % S&P 500 7,712 ▼0.25 % DOW 53,560 ▼0.02 % NASDAQ 26,402 ▼0.52 % NAFTA 83.40 ▲0 % ARI 4,530 ▲0 %
EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1607 EUR/GBP 0.8562 EUR/CHF 0.9375 EUR/ALL 92.2626 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3110 EUR/TRY 55.9565 EUR/JPY 185.55 EUR/CAD 1.6110
30 Aug 2026
Breaking
Dhjetë momentet më të paharrueshme të erës së Triple H në WWE Interi fiton ndaj Cagliarit dhe merr kreun në Serie A Nga Gjeneva, thirrje për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur në Kosovë Aaron Donald rikthehet te Rams me kontratë njëvjeçare 20 milionë dollarëshe Një lojtar i Packers, Josh Jacobs, vendoset në Listën e Përjashtimit të Komisionerit të NFL
Menu
NFL

Aaron Donald rikthehet te Rams me kontratë njëvjeçare 20 milionë dollarëshe

· 2 min lexim

Aaron Donald, një prej mbrojtësve më të spikatur të NFL dhe kandidat i sigurt për Pro Football Hall of Fame, po del nga pensioni për t’u rikthyer te Los Angeles Rams. Mbrojtësi 35-vjeçar do të forcojë repartin mbrojtës të ekipit ndërsa Rams synojnë fitoren në Super Bowl për sezonin 2026.

Siç raporton nfl, Donald ka firmosur një kontratë njëvjeçare me vlerë bazë 20 milionë dollarë, që mund të arrijë deri në 30 milionë me incentiva për playoff. Lajmi u bë publik ditët e fundit dhe pritet që ai të rrijë në formacion si pjesë e përpjekjes së klubit për të rritur shanset në fazat vendimtare.

Rikthimi i Donald vjen pas një merkatoje të nxehtë për Rams, që përfshiu ardhjen e Myles Garrett më 1 qershor, duke krijuar një dyshe të frikshme në vijën e sulmit ndaj pasuesve. Donald ka zhvilluar prova zyrtare më 5 gusht dhe më 16 gusht, duke punuar me helmetë dhe duke përdorur pajisjet e skuadrës; pritet të rikthehet të luajë me uniformë të plotë. Me praninë e tij bashkë me emra si Garrett, Braden Fiske, Byron Young, Poona Ford dhe Kobie Turner, pritet që repartet mbrojtëse të Rams të jenë ndër më konkurrueset në ligë.

Donald ka në karrierë tre çmime AP NFL Defensive Player of the Year, tetë përzgjedhje All-Pro dhe dhjetë selektime në Pro Bowl, si dhe 111 sacka të regjistruara deri tani; ai gjithashtu ishte pjesë e skuadrës që fitoi Super Bowl LVI. Rikthimi i tij pritet të shtyjë edhe afatin e mundshëm të kandidaturës së tij për Hall of Fame, në varësi të kohës që do të luajë më tej. Sipas nfl, prania e Donald e ndryshon dukshëm llogaritjen e forcës së Rams dhe rrit pritshmëritë për sezonin që vjen.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu