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Futbolli ne Kosove

Interi fiton ndaj Cagliarit dhe merr kreun në Serie A

· 3 min lexim
Interi fiton ndaj Cagliarit dhe merr




August 30, 2026

Futbolli.info

Interi fiton ndaj Cagliarit dhe merr kreun në Serie A




2 minutes ago




futbolliinfo

Interi ka shënuar fitore minimale 1:0 në udhëtim ndaj Cagliarit, në ndeshjen e xhiros së dytë të Serie A.

Golin e vetëm të takimit e realizoi Hakan Çalhanoglu në minutën e nëntë, duke i siguruar kampionit në fuqi të Italisë tri pikët.

Kjo ishte fitorja e dytë e Interit në dy ndeshje, me zikaltrit që kanë gjashtë pikë dhe kryesojnë renditjen e Serie A.

Me nga gjashtë pikë pas dy xhirove janë edhe Milani, Juventusi dhe Lazio.

Në ndeshjen e së dielës mbrëma, Lazio mposhti në shtëpi Genoan me rezultat 1:0. Davide Frattesi shënoi golin e fitores në minutën e 25-të.

Te Genoa, mbrojtësi kosovar Mario Mitaj nuk u aktivizua.


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