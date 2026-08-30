Interi fiton ndaj Cagliarit dhe merr kreun në Serie A
Interi ka shënuar fitore minimale 1:0 në udhëtim ndaj Cagliarit, në ndeshjen e xhiros së dytë të Serie A.
Golin e vetëm të takimit e realizoi Hakan Çalhanoglu në minutën e nëntë, duke i siguruar kampionit në fuqi të Italisë tri pikët.
Kjo ishte fitorja e dytë e Interit në dy ndeshje, me zikaltrit që kanë gjashtë pikë dhe kryesojnë renditjen e Serie A.
Me nga gjashtë pikë pas dy xhirove janë edhe Milani, Juventusi dhe Lazio.
Në ndeshjen e së dielës mbrëma, Lazio mposhti në shtëpi Genoan me rezultat 1:0. Davide Frattesi shënoi golin e fitores në minutën e 25-të.
Te Genoa, mbrojtësi kosovar Mario Mitaj nuk u aktivizua.