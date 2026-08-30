Dhjetë momentet më të paharrueshme të erës së Triple H në WWE
Era e Paul Levesque në krye të WWE nisi zyrtarisht në WrestleMania 40 të vitit 2024 dhe që atëherë solli një seri ngjarjesh që mbetën në mendje: rikthime të përgjithshme, tituj vendimtarë dhe debutime të papritura që ndryshuan rrjedhën e tregimeve.
Siç raporton Bleacher Report, hapja me WrestleMania 40 u konsiderua një transmetim i suksesshëm që mbylli linja të gjata rrëfimesh, përfshirë rikthimin e The Rock pas 11 vjetësh dhe vendosjen e pritshmërive të larta për drejtimin e ri të kompanisë.
Brock Lesnar u përfshi në një hark narrativ që përfshiu një pasqyrë të largimit të tij: pas një humbjeje ndaj Oba Femi në WrestleMania 42 ai u bind të kthehej, fitoi një rivërshim në Itali, humbi brenda Hell in a Cell në SummerSlam 2026 dhe më pas shpalli tërheqjen e tij nga sporti gjatë një shfaqjeje në Pat McAfee Show.
Debutimi i grupit Wyatt Sicks më 17 qershor 2024 në Raw ishte një nga momentet vizualisht më të forta të periudhës: skenografi e shkatërruar dhe anëtarë të hedhur në të gjithë hapësirën e pasme krijuan emocion të madh tek publiku dhe bënë jehonë në rrjetet sociale.
Sami Zayn realizoi ëndrrën e tij të titullit në Clash of Champions më 27 qershor 2026, kur në një Triple Threat në Rijad mposhti Cody Rhodes dhe Gunther, duke kapur titullin botëror. Mbajtja e titullit zgjati nëntë ditë, por ato momente i hapën rrugë një vendi të qëndrueshëm si protagonist kryesor në SmackDown.
Kthimi i AJ Lee më 5 shtator 2025 në SmackDown në Çikago u prit me entuziazëm; ajo sulmoi Becky Lynch dhe më pas u angazhua në rivalitete që përfshinin fitoren kundër Lynch në ngjarje të mëvonshme dhe fitimin e titullit Women’s Intercontinental në shkurtin pasues.
Vendimet për të dërguar në pension dy emra të mëdhenj si John Cena dhe AJ Styles pas ndeshjeve të tyre kundër Gunther, përfshirë episodin e 13 dhjetorit 2025 të Saturday Night’s Main Event, ishin të diskutueshme, por gjithsesi rritën edhe më shumë profilin e Gunther si villain kryesor.
Rikthimi i eventit Evolution në 2025, një shfaqje e plotë për femra pas tetë vjetësh, u prit si një nga më të mirat e vitit; momenti kulminant erdhi kur Naomi ndërhyri në ndeshjen Ripley–Iyo Sky, realizoi cash-in të Money in the Bank dhe u vendos si figura kryesore antagonistike e divizionit të grave në Raw.
Një nga truket më të diskutueshme dhe efektive ishte skema me lëndimin e rreme të Seth Rollins gjatë verës së 2025: ai riktheu papritur në Night One të një premium live event, la shkopin e krutch-ave mënjanë, realizoi cash-in dhe fitoi përsëri titullin World Heavyweight, duke habitur publikun dhe konsoliduar aftësinë e skuadrës krijuese për t’i ruajtur surprizat.
Debutimi i WWE në Netflix më 6 janar 2025 trajtohej si një event kryesor: në atë natë Roman Reigns mposhti Solo Sikoa në Tribal Combat, CM Punk dhe Seth Rollins përballeshin pas shumë pritjesh, dhe Rhea Ripley mposhti Liv Morgan për të marrë titullin Women’s World — një prezantim që synonte të tërhiqte audienca të reja.
Cody Rhodes përfundoi trajektoren e tij dyvjeçare duke mposhtur Roman Reigns në një tjetër Main Event të WrestleMania për të fituar Undisputed WWE Universal Championship, një moment që mbylli një histori të nisur disa sezone më parë dhe e ngriti atë në rolin e fytyrës së re të kompanisë.
Sipas Bleacher Report, këto dhjetë momente paraqesin pikat kyçe dhe kthesat narrative që karakterizuan nisjen dhe zhvillimin e erës së Triple H në WWE, duke përfshirë suksese, rikthime dhe vendime krijuese që formësuan dekadën e re të kompanisë.
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