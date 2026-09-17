Abissnet Superiore: Java 5 nis të premten me Vllaznia-Teuta, mbyllet me sfidën e Rrogozhinës
Java e 5-të e kampionatit të Abissnet Superiore, që transmetohet në RTSH, do të luhet e ndarë në tri ditë: të premten, të shtunën dhe të dielën. Ndeshja hapëse e kësaj jave do të luhet në Shkodër mes Vllaznisë dhe Teutës, të premten në orën 18:30.
Të shtunën do të zhvillohen dy takimet e tjera. Vora pret Skënderbeun në shtëpi në orën 16:00, ndërsa një përballje mjaft interesante do të luhet në “Elbasan Arena” mes Dinamos dhe Laçit.
Të dielën Tirana do të përballet me Elbasanin në kryeqytet, në orën 16:00, ndërsa sfida mbyllëse e kësaj jave do të luhet mes Egnatias dhe Partizanit në “Arena Egnatia”, duke nisur nga ora 18:30.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.