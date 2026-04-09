Abissnet Superiore: Edhe java 31 në 3 ditë, mbyllet me supersfidën Elbasani-Partizani
Janë ditë të ngjeshura për futbollin shqiptar, sidomos për 4 skuadrat që janë ende të angazhuara në Kupën e Shqipërisë: Egnatia, Elbasani, Dinamo dhe Vllaznia. Vetëm pak ditë kohë kanë këto skuadra për të përgatitur ndeshjet e javës së 31-të të Abissnet Superiore, që transmetohet në RTSH.
Edhe kjo javë do të luhet e ndarë në 3 ditë dhe fillon të shtunën me Flamurtari-Vora. Një betejë mbijetese, ku vlonjatët kanë ndoshta shansin e fundit për të pretenduar qëndrimin mes më të mirëve.
Ditën e diel luhen dy ndeshje të rëndësishme, Tirana-Egnatia dhe Vllaznia-Teuta. Java mbyllet ditën e hënë, kur luhet fillimisht Bylis-Dinamo dhe në mbrëmje supersfida mes Elbasanit dhe Partizanit.
Janë të gjitha ndeshje që përcaktojnë jo pak sa u takon objektivave të 10 skuadrave, kur po i afrohemi fundit të kampionatit të rregullt.
The post Abissnet Superiore në RTSH/ Edhe java 31 në 3 ditë, mbyllet me supersfidën Elbasani-Partizani appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.