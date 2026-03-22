S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.23 ▲0 % ARI 4,575 ▲0 % S&P 500 6,506 ▼1.51 % DOW 45,577 ▼0.96 % NASDAQ 21,648 ▼2.01 % NAFTA 98.23 ▲0 % ARI 4,575 ▲0 %
EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855 EUR/USD 1.1554 EUR/GBP 0.8656 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0700 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4680 EUR/TRY 51.2211 EUR/JPY 183.75 EUR/CAD 1.5855
22 Mar 2026
Abissnet Superiore në RTSH/ Xhixha protagonist, Tirana mposht Vorën

Tirana nuk gabon në “Selman Stërmasi”, mposht me rezultatin 3-0 Vorën dhe hedh një hap të madh drejt mbijetesës në elitën e futbollit shqiptar. Bardheblutë fitojnë përballë një rivali direkt dhe barazohen me Vorën në tabelën e klasifikimit.

Alvarez zhbllokoi sfidën në pjesën e parë, ndërsa në të dytë shkëlqen Redon Xhixha, që realizon dy gola.

Sfida e transmetuar në RTSH 1 ka qenë e bukur dhe plot emocione. Tirana kalon shumë shpejt në avantazh me Alvarez. Bardheblutë luajnë më mirë, por golat vijnë në pjesën e dytë.

Protagonist bëhet Xhixha, që sapo futet në fushë shënon golin e dytë për vendasit. Pak minuta më vonë sulmuesi shënon golin e dytë personal dhe të tretin për skuadrën e tij.

Mbyllet 3-0 ndeshja në “Selman Stërmasi”. Tirana fiton derbin e mbijetesës, merr 3 pikë të arta përballë një rivali direkt dhe barazohet me pikë me Vorën, që duket se ka harruar të fitojë në kampionat.

