🌤️
Tiranë 17°C · Kryesisht kthjellët 25 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0%
ARI 4,523 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $77,310 ▲ +1.48% ETH $2,111 ▲ +1.63% XRP $1.3544 ▲ +1.4% SOL $85.3700 ▲ +1.49%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 %
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
25 May 2026
Breaking
Osmani nga Lugu i Baranit: U ndje fryma përbashkuese për të ardhmen e Kosovës Ndërtimet pa leje “fundosin” të tjerë zyrtarë dhe efektivë në Sarandë, lëshohen dhjetëra urdhër-arreste Vizita e Dendias në Tiranë, Nazarko: Greqia ushtron presion ndaj Shqipërisë për shkak të integrimit Sali: Të enjten do të sillet zgjidhja përfundimtare për provimin e Jurisprudencës Në prag të fushatës zyrtare, partitë intensifikojnë përplasjet– analistët: mungojnë programet dhe vizionet
Menu
Politika

Neza: Debati për kandidaturat në PD mund të ishte shmangur dhe rezultati do të ishte njësoj

· 3 min lexim

Analisti Sami Neza ka deklaruar në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RTSH1 se debati i ngritur rreth kandidaturave ka dëmtuar legjitimitetin dhe standardet e procesit, duke e konsideruar atë si një shpenzim të panevojshëm energjie për partinë.

Sipas Nezës, Partia Demokratike nuk arriti ta menaxhojë siç duhet këtë çështje, duke lejuar që debati të thellohej pavarësisht argumenteve të ndryshme për secilin rast.

“Ky debat që lindi në lidhje me kandidaturat e ka goditur legjitimitetin dhe standardet. Megjithatë, unë nuk e kuptoj arsyen pse Partia Demokratike nuk e bëri siç duhet, pse nuk u futën të gjithë. Pavarësisht argumenteve që kanë për secilin rast, ishte krejt e panevojshme të lindte dhe të shpenzonte veten në këtë lloj debati.

Ndërkohë që kishte plot debate të tjera që mund të ushqenin dhe të mobilizonin qytetarët e mbështetësit shumë më mirë”, tha Neza.

Neza thekson se i gjithë ky debat përfaqëson një kosto politike që mund të ishte shmangur plotësisht. “Rezultati do të ishte njësoj. Fushata ose konkurrenca nuk do ta ndryshonte rezultatin”, u shpreh ai.

Analisti nxjerr në pah kontekstin e vështirë në të cilin zhvillohen zgjedhjet e brendshme të PD-së. Që nga viti 2021, Partia Demokratike është nën presion të fortë nga institucionet ligjore dhe qeveria, me një agresivitet të lartë ndaj saj.

“Për mua, i gjithë ky debat që u ndërtua mbi këtë çështje është një kosto që Partia Demokratike mund ta kishte anashkaluar dhe shmangur. Rezultati do të ishte njësoj. Fushata ose konkurrenca nuk do ta ndryshonte rezultatin.

Nuk duhet harruar një gjë: kontekstin. Për një periudhë me agresivitet shumë të madh ndaj Partisë Demokratike, qoftë nga institucionet ligjore, qoftë nga qeveria, që nga 2021 e deri sot”, u shpreh Neza.

“Kam përshtypjen se ka pasur një mungesë besimi brenda partisë se kjo garë mund të përdorej për ta futur sërish PD-në në një qerthull gjyqesh e procedurash, që do ishte një problem shumë më i madh sesa debati për kandidaturat”, tha Neza.

Ai shtoi se “ka pasur një mungesë besimi brenda partisë se kjo garë mund të përdorej për ta futur sërish PD-në në një qerthull gjyqesh e procedurash, që do ishte një problem shumë më i madh sesa debati për kandidaturat.”

Ai solli në vëmendje edhe një fakt tjetër të rëndësishëm: Kur është votuar për kryetarin e Partisë Demokratike, anëtarët kanë pasur mundësi të votojnë po, jo ose të abstenojnë. Domethënë të gjithë ata që nuk e duan Berishën kanë pasur mundësi ta shprehin këtë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë