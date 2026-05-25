Neza: Debati për kandidaturat në PD mund të ishte shmangur dhe rezultati do të ishte njësoj
Analisti Sami Neza ka deklaruar në emisionin “3D” të Alban Dudushit në RTSH1 se debati i ngritur rreth kandidaturave ka dëmtuar legjitimitetin dhe standardet e procesit, duke e konsideruar atë si një shpenzim të panevojshëm energjie për partinë.
Sipas Nezës, Partia Demokratike nuk arriti ta menaxhojë siç duhet këtë çështje, duke lejuar që debati të thellohej pavarësisht argumenteve të ndryshme për secilin rast.
“Ky debat që lindi në lidhje me kandidaturat e ka goditur legjitimitetin dhe standardet. Megjithatë, unë nuk e kuptoj arsyen pse Partia Demokratike nuk e bëri siç duhet, pse nuk u futën të gjithë. Pavarësisht argumenteve që kanë për secilin rast, ishte krejt e panevojshme të lindte dhe të shpenzonte veten në këtë lloj debati.
Ndërkohë që kishte plot debate të tjera që mund të ushqenin dhe të mobilizonin qytetarët e mbështetësit shumë më mirë”, tha Neza.
Neza thekson se i gjithë ky debat përfaqëson një kosto politike që mund të ishte shmangur plotësisht. “Rezultati do të ishte njësoj. Fushata ose konkurrenca nuk do ta ndryshonte rezultatin”, u shpreh ai.
Analisti nxjerr në pah kontekstin e vështirë në të cilin zhvillohen zgjedhjet e brendshme të PD-së. Që nga viti 2021, Partia Demokratike është nën presion të fortë nga institucionet ligjore dhe qeveria, me një agresivitet të lartë ndaj saj.
Nuk duhet harruar një gjë: kontekstin. Për një periudhë me agresivitet shumë të madh ndaj Partisë Demokratike, qoftë nga institucionet ligjore, qoftë nga qeveria, që nga 2021 e deri sot”, u shpreh Neza.
“Kam përshtypjen se ka pasur një mungesë besimi brenda partisë se kjo garë mund të përdorej për ta futur sërish PD-në në një qerthull gjyqesh e procedurash, që do ishte një problem shumë më i madh sesa debati për kandidaturat”, tha Neza.
Ai solli në vëmendje edhe një fakt tjetër të rëndësishëm: Kur është votuar për kryetarin e Partisë Demokratike, anëtarët kanë pasur mundësi të votojnë po, jo ose të abstenojnë. Domethënë të gjithë ata që nuk e duan Berishën kanë pasur mundësi ta shprehin këtë.
