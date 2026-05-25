Ministria e Mjedisit gjobit Komunën e Prishtinës me 5 mijë euro
Ministrja në detyrë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Fitore Pacolli, ka njoftuar se Inspektorati i Ministrisë së Mjedisit ka shqiptuar gjobë prej 5 mijë euro ndaj Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mjedisit në Prishtinë, për shkak të zhvillimit të aktivitetit në deponinë e inerteve në Matiqan në kundërshtim me dispozitat ligjore për mbrojtjen e ujërave dhe mjedisit.
Sipas Pacollit, inspektorati ka konstatuar se në këtë hapësirë janë zhvilluar punime dhe depozitime të materialeve inerte pa përmbushjen e obligimeve ligjore dhe pa dokumentacionin e nevojshëm për leje ujore dhe procedura të tjera përkatëse.
Ajo bëri me dije se, përkundër vendimeve dhe urdhrave të mëhershëm të inspektoratit, aktiviteti në këtë zonë ka vazhduar.
“Mbrojtja e mjedisit dhe e pasurive ujore është obligim ligjor për secilin nivel të qeverisjes. Si Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor do të vazhdoj të mbështes veprimet e inspektoratit dhe zbatimin e ligjit pa dallim, me qëllim të mbrojtjes së mjedisit dhe interesit publik”, ka deklaruar Pacolli.
