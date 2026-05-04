Ademi: Fondet e rritura të FIFA/UEFA dhe marrëveshja me Adidas do të forcojnë futbollin e Kosovës
Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, në një intervistë për RTK komentoi pasojat e Kongresit të FIFA-s në Vancouver dhe ndikimin që këto vendime mund të kenë në zhvillimin e futbollit vendor.
Sipas futbolli, Ademi shpjegoi se pas përfundimit të kampionateve FIFA dhe UEFA kryejnë shpërndarjen e fondeve për projekte zhvillimore, dhe se ka rritje të mjeteve përmes programit Forward dhe iniciativave të tjera. Ai tha se në UEFA po diskutohet edhe një format i ri garash me tre opsione që do të vendosen me votim të federatave, çka pritet të sjellë përmirësim ekonomik, financiar dhe cilësor. Po ashtu, FIFA ka vendosur heqjen e taksës prej 30% mbi mjetet që federatat marrin nga Kampionati Botëror 2026, një masë që do të lehtësojë financat e federatave.
Ademi konfirmoi gjithashtu marrëveshjen e re të veshjeve sportive me Adidas, e ndërmjetësuar nga UEFA. Sipas tij, marrëveshja përfshin të gjitha grupmoshat dhe përfaqësimet, me dizajne të personalizuara e jo vetëm ndryshim ngjyrash, çka përbën një avancim të rëndësishëm për imazhin dhe identitetin e ekipeve tona.
Përsa i përket konkurrencës në kampionatet vendore dhe akuzave për manipulime, Ademi bëri të ditur se deri tani në Federatë nuk kanë arritur fakte konkrete për ndërhyrje. Ndeshjet monitorohen nga policia, komisionet e FFK-së dhe një kompani e UEFA-s që kontrollon tregun e basteve; në rast të provave, masat disiplinore dhe përjashtimet zbatohen menjëherë. Ai përshkroi garat si të hapura si për titullin ashtu edhe për mbijetesën, në Superligë dhe në Ligën e Parë, si tregues të një konkurrence të shëndetshme.
Ademi thekoi se shtimi i fondeve dhe marrëveshjet e reja duhet të përkthehen në projekte konkrete për infrastrukturën, akademitë dhe përgatitjen e ekipeve kombëtare, raporton futbolli.
