Presidenti Lula kritikon ashpër SHBA-në për etiketimin e “bandave” braziliane si “terroriste”
Duke kritikuar ashpër atë që e quajti ndërhyrje të huaja në punët e brendshme të Brazilit, Presidenti Luiz Inacio Lula da Silva lëshoi një qortim ndaj Uashingtonit të premten, duke deklaruar se vendi i tij nuk do të trajtohet “si fëmijë” pasi SHBA-të i klasifikuan në mënyrë të njëanshme dy “banda kriminale” braziliane si organizata terroriste vetëm disa orë pasi rivali i tij kryesor politik vizitoi Uashingtonin.
“Nuk do të pranojmë të trajtohemi si fëmijë. Nuk do të pranojmë të trajtohemi sikur të ishim ndonjë vend i dorës së dytë”, deklaroi Lula gjatë një fjalimi me rastin e përurimit të një fabrike plehrash në komunën verilindore të Laranjeiras.
Debati diplomatik shpërtheu pasi administrata Trump zyrtarisht i etiketoi Kryeministrin Komandant të Kryeqytetit (PCC) dhe Komandantin Vermelho (CV) si subjekte terroriste. Ky veprim pasoi një vizitë të profilit të lartë në Uashington nga senatori brazilian Flavio Bolsonaro, djali i ish-Presidentit Jair Bolsonaro dhe kundërshtari kryesor i Lulës në zgjedhjet e ardhshme presidenciale të tetorit, i cili u prit nga Presidenti Donald Trump dhe Sekretari i Shtetit Marco Rubio.
Në të njëjtën kohë me fjalimin e Lulës, Ministria e Punëve të Jashtme braziliane lëshoi një notë zyrtare diplomatike duke paralajmëruar se Brazili nuk do të tolerojë masa arbitrare të jashtme nën maskën e bashkëpunimit të sigurisë.
Brazili paralajmëroi se etiketimet e njëanshme të administratës Trump mund të prishnin në mënyrë aktive kanalet e shkëmbimit të inteligjencës.
“Masat unilaterale dhe të panegociueshme dobësojnë luftën kundër kriminelëve (…) ato zvogëlojnë kapacitetin për shkëmbim informacioni midis forcave policore dhe gjenerojnë veprime që rrezikojnë jetën e njerëzve të pafajshëm. Sovraniteti kombëtar është i panegociueshëm”, thuhej në deklaratë. “Ata që përcaktojnë se si klasifikohet dhe luftohet krimi brenda Brazilit janë brazilianët, të cilët përdorin institucionet e tyre, ligjet e tyre dhe forcat e tyre të sigurisë.”
Lula e akuzoi kundërshtarin e tij Bolsonaro për tradhti, pasi kërkoi ndërhyrjen amerikane në çështjet e sigurisë së brendshme të Brazilit.
“Siguria e popullit tonë është shumë e rëndësishme për t’u manipuluar politikisht nga tradhtarët që përpiqen t’i ngatërrojnë këto çështje”, tha Lula. “Është e mjerueshme që, edhe një herë, anëtarë të familjes Bolsonaro po udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara për të avokuar për ndërhyrje të huaja… nga patriotë të rremë me lidhje me krimin e organizuar, të cilët po u kërkojnë autoriteteve të huaja të ndërhyjnë në punët e Brazilit.”
Lula pranoi se PCC dhe CV “janë me të vërtetë terroristë” për miliona brazilianë që jetojnë në periferi urbane të cenueshme, të cilët i nënshtrojnë përmes dhunës brutale territoriale, por ai këmbënguli që Brazili zotëron kuadrin ligjor, burimet sovrane dhe kapacitetin policor për të shpërbërë këto sindikata pa diktat të jashtëm.
Lula deklaroi se nëse Uashingtoni donte vërtet të ndihmonte Brazilin të luftonte krimin transnacional, duhet të “fillonte duke ekstraduar udhëheqësit e bandave braziliane që jetojnë rehat në Miami”.
