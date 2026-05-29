Kuçi: Ftesa për votim të serbëve të “zhvendosur nga Kosova” rrëzon narrativën për “përndjekjen” e serbëve
Hulumtuesi i jashtëm i Institutit Octopus, Gurakuç Kuçi ka reaguar ndaj thirrjes së Komisariatit për Refugjatë të Serbisë drejtuar serbëve të zhvendosur nga Kosova për të marrë pjesë në zgjedhjet e 7 qershorit, duke vlerësuar dhe shpërfaqur se ky veprim e rrëzon vetë narrativën e Beogradit për “përndjekjen” e serbëve në Kosovë.
Përmes një postimi në Facebook, Kuçi ngre pyetjen se si mund të ftohen për të votuar në Kosovë personat që Serbia i paraqet prej vitesh si të përndjekur dhe të pasigurt në këtë territor.
“Si është e mundur që logjika e propagandës serbe t’i ftojë ‘të përndjekurit’ serbë nga Kosova që të votojnë në Kosovë? A nuk frikësohet Serbia se këta refugjatë mund të rrezikohen në vendin ku pretendon se janë ‘përndjekur’?”, ka shkruar Kuçi.
Sipas tij, kontradikta bëhet edhe më e dukshme nga fakti se autoritetet serbe po u kërkojnë këtyre qytetarëve të pajisen me dokumente të Republikës së Kosovës për të fituar të drejtën e votës, ndonëse Serbia vazhdon të mos e njohë shtetësinë e Kosovës.
Kuçi vlerëson se kjo qasje përbën një pranim praktik të realitetit juridik dhe institucional të Kosovës.
“Serbia u bën thirrje serbëve ‘të përndjekur’ të votojnë në vendin ku pretendon se janë përndjekur, dhe njëkohësisht u kërkon të marrin dokumentet e një shteti që ajo publikisht nuk e njeh. Kjo thirrje, në fakt, e demaskon vetë Serbinë dhe narrativën e saj”, thekson ai.
Sipas hulumtuesit të Institutit Octopus, ftesa për pjesëmarrje në zgjedhje tregon se edhe vetë Beogradi është i detyruar të veprojë brenda kornizës ligjore të Kosovës, pavarësisht retorikës politike që përdor në publik.
Në fund, Kuçi kërkon që institucionet e Kosovës dhe bashkësia ndërkombëtare të adresojnë, siç e quan ai, “inxhinierinë elektorale” të Serbisë përmes Listës Serbe, në mënyrë që komuniteti serb dhe komunitetet e tjera në Kosovë të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre politike pa presione të jashtme.
