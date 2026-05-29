Zelensky: Ukraina do të ndihmojë Rumaninë të forcojë mbrojtjen ajrore
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha sot se ka folur në telefon me presidentin rumun Nicusor Dan në lidhje me rrëzimin e një droni rus mbi një ndërtesë banimi dhe se ai premtoi se Ukraina do ta mbështesë Rumaninë në forcimin e mbrojtjes ajrore dhe mbrojtjen e qiellit të saj.
“Sapo fola me Presidentin e Rumanisë. Një dron rus goditi një ndërtesë banimi atje gjatë natës. Njerëz janë të plagosur. U urojmë shërim të shpejtë. Ne ramë dakord me Presidentin që Ukraina do të mbështesë Rumaninë në këtë situatë. Dhe ekipet tona, ushtria dhe specialistët do të punojnë për të forcuar mbrojtjen e qiellit”, tha Zelensky në një komunikim-video, raporton Ukrinform.Ai shtoi se Ukraina është e gatshme të mbështesë sigurinë e Rumanisë, e cila e ka ndihmuar vazhdimisht atë të mbrohet nga sulmet ruse për të pestën vit.
“Ushtria jonë ka qenë në kontakt që nga mbrëmë dhe tani kemi diskutuar ndërveprimin e mëtejshëm në nivelin e ekipeve tona. Do të jemi në komunikim të vazhdueshëm me Rumaninë dhe do të vazhdojmë të punojmë së bashku për të mbrojtur jetët nga të gjitha kërcënimet e mundshme ruse”, theksoi Zelensky.
Një dron ushtarak u rrëzua në një ndërtesë shumëkatëshe në qytetin Galati në Rumaninë lindore, pranë kufirit me Ukrainën, mbrëmjen e kaluar, duke plagosur dy persona.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Rumanisë, droni hyri në territorin rumun si pjesë e një grupi më të madh, por vetëm njëri prej tyre goditi një ndërtesë banimi dhe shpërtheu pas përplasjes.
Një tjetër dron pa ngarkesë shpërthyese u gjet në Qarkun Maramures në Rumaninë veriperëndimore.
Pas incidentit në Galati, Presidenti rumun Nisor Dan njoftoi mbylljen e konsullatës ruse në Konstancë dhe e shpalli konsullin rus persona non grata ose persona non grata.
