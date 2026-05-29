Gjykata urdhëron heqjen e emrit të Trump nga Qendra Kennedy
Një gjyqtar federal në Uashington urdhëroi të hënën heqjen e emrit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump nga Qendra Kennedy për Artet Performuese, duke thënë se vendi ikonik nuk mund të riemërtohet pa miratimin e Kongresit .
Gjykatësi Federal Christopher Cooper urdhëroi qeverinë të heqë të gjitha tabelat që mbajnë emrin e Trump dhe të heqë emrin e tij nga të gjitha dokumentet zyrtare brenda 14 ditëve.
