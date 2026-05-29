Tiranë 17°C · Kthjellët 30 May 2026
S&P 500 7,580 ▲0.22%
DOW 51,032 ▲0.72%
NASDAQ 26,973 ▲0.2%
NAFTA 87.76 ▼1.28%
ARI 4,570 ▲0.83%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $73,411 ▼ -0.43% ETH $2,008 ▼ -0.4% XRP $1.3152 ▼ -0.44% SOL $81.6600 ▼ -0.84%
Bota

Gjykata urdhëron heqjen e emrit të Trump nga Qendra Kennedy

· 1 min lexim

Një gjyqtar federal në Uashington urdhëroi të hënën heqjen e emrit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump nga Qendra Kennedy për Artet Performuese, duke thënë se vendi ikonik nuk mund të riemërtohet pa miratimin e Kongresit .

Gjykatësi Federal Christopher Cooper urdhëroi qeverinë të heqë të gjitha tabelat që mbajnë emrin e Trump dhe të heqë emrin e tij nga të gjitha dokumentet zyrtare brenda 14 ditëve.

