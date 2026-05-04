Tiranë 9°C · Kthjellët 04 May 2026
EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941
04 May 2026
Futbolli ne Kosove

Ademi: Projekti i Kosovës synon kualifikimin në Evropian

· 2 min lexim

Agim Ademi, president i Federatës së Futbollit të Kosovës, në emisionin “AS” në RTK shprehu optimizëm për të ardhmen e kombëtares dhe për rrugëtimin e saj në ciklet e kualifikimeve. Ai komentoi ndeshjen finale të play-off-it për Botërorin 2026 ndaj Turqisë dhe pranoi se pritshmëritë për ekipin ishin të larta.

Sipas futbolli, Ademi theksoi se, pavarësisht narrativës që e portretizonte Kosovën si favorite, lojtarët kanë qenë realistë dhe me këmbë në tokë. Ai veçoi fushatën e mirë të kombëtares, me paraqitjen e spikatur në ndeshjen ndaj Sllovakisë në Bratislavë, por pranoi se Turqia mbetet ekip më i fuqishëm, edhe nga aspekti financiar dhe cilësia individuale e lojtarëve.

Duke folur për humbjen kundër Turqisë, Ademi vuri në dukje se loja nuk tregoi një diferencë të qartë niveli përtej golit vendimtar dhe se fati nuk ishte me Kosovën. Ai i përmendi rastet e humbura të Asllanit dhe Muriqit si momente që mund të kishin ndryshuar rrjedhën e takimit.

Megjithatë, presidenti i FFK-së nënvizoi se synimi afatgjatë mbetet kualifikimi në Kampionatin Evropian dhe se kjo nuk është thjesht një dëshirë, por pjesë e një projekti të qartë që po zbaton stafi drejtues së bashku me selektorin Foda. Ademi kujtoi edhe përparimin në ranglistën e FIFA-s, nga vendi i 211-të në momentin e anëtarësimit deri në të 78-tin sot, si dhe avancimin në Ligën B të Ligës së Kombeve si sukses të rëndësishëm.

Ai vlerësoi punën e trajnerit Foda dhe stafit të tij, duke theksuar se rezultatet do të vlerësojnë më tej punën e tyre dhe se kualifikimi në Evropian do të ishte konfirmim i projektit të nisur, raporton futbolli.

