Ademi: Projekti i Kosovës synon kualifikimin në Evropian
Agim Ademi, president i Federatës së Futbollit të Kosovës, në emisionin “AS” në RTK shprehu optimizëm për të ardhmen e kombëtares dhe për rrugëtimin e saj në ciklet e kualifikimeve. Ai komentoi ndeshjen finale të play-off-it për Botërorin 2026 ndaj Turqisë dhe pranoi se pritshmëritë për ekipin ishin të larta.
Sipas futbolli, Ademi theksoi se, pavarësisht narrativës që e portretizonte Kosovën si favorite, lojtarët kanë qenë realistë dhe me këmbë në tokë. Ai veçoi fushatën e mirë të kombëtares, me paraqitjen e spikatur në ndeshjen ndaj Sllovakisë në Bratislavë, por pranoi se Turqia mbetet ekip më i fuqishëm, edhe nga aspekti financiar dhe cilësia individuale e lojtarëve.
Duke folur për humbjen kundër Turqisë, Ademi vuri në dukje se loja nuk tregoi një diferencë të qartë niveli përtej golit vendimtar dhe se fati nuk ishte me Kosovën. Ai i përmendi rastet e humbura të Asllanit dhe Muriqit si momente që mund të kishin ndryshuar rrjedhën e takimit.
Megjithatë, presidenti i FFK-së nënvizoi se synimi afatgjatë mbetet kualifikimi në Kampionatin Evropian dhe se kjo nuk është thjesht një dëshirë, por pjesë e një projekti të qartë që po zbaton stafi drejtues së bashku me selektorin Foda. Ademi kujtoi edhe përparimin në ranglistën e FIFA-s, nga vendi i 211-të në momentin e anëtarësimit deri në të 78-tin sot, si dhe avancimin në Ligën B të Ligës së Kombeve si sukses të rëndësishëm.
Ai vlerësoi punën e trajnerit Foda dhe stafit të tij, duke theksuar se rezultatet do të vlerësojnë më tej punën e tyre dhe se kualifikimi në Evropian do të ishte konfirmim i projektit të nisur, raporton futbolli.
