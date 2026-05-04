Ademi: Si u arrit anëtarësimi i Kosovës në UEFA dhe FIFA
Kreu i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, në një intervistë për emisionin “As” në RTK rrëfeu procesin e gjatë dhe sfidat që shoqëruan pranimin e Kosovës në organizatat më të mëdha të futbollit. Ai vuri në dukje se aktiviteti futbollistik në Kosovë ka rrënjë që shtrihen përtej dekadave të fundit, duke përmendur emra si Riza Lushta dhe Naim Kryeziu, si dhe periudhën e suksesshme të Prishtinës në kohën e ish-Jugosllavisë.
Sipas futbolli, Ademi shpjegoi se përpjekjet për ndërkombëtarizim nisën mes rrethanash të vështira pas ndarjes së FFK-së nga sistemi jugosllav në vitin 1992. Ai përmendi dërgimin e letrës së parë nga koha e kryetarit Agim Bytyqi dhe periudhën e gjatë kur Kosova ishte e panevojshme për komunitetin ndërkombëtar të futbollit, çka penalizoi veçanërisht talente të reja. Pranimi në UEFA dhe FIFA në 2016-tën u arrit, sipas tij, përmes një lobimi të gjerë: përfshirë përfaqësues të FFK-së në Gjermani, kontribucionin e Fekmi Kongjelit dhe familjes Shoshi, lidhjet me ish-kreun e federatës gjermane Wolfgang Niersbach, si dhe mbështetjen nga Suedia përmes Albert Bunjakut dhe programit SISU që kontaktuan më parë edhe ish-presidentin e UEFA-s, Lennart Johansson.
Ademi kujtoi gjithashtu rolin vendimtar të diplomacisë sportive: falë ndërmjetësimit të presidentit të FSHF-së, Armand Duka, delegacioni i Kosovës (përfshirë Fadil Vokrrin dhe vetë Ademin) hyri në Kongresin e FIFA-s në Cyrih si pjesë e delegacionit shqiptar për të lobuar drejtpërdrejt te federatat e tjera. Ai nderoi figurën e të ndjerit Fadil Vokrri si një nga emrat kyç që hapi shumë dyer, përmendi bashkëpunimin me Jérôme Champagne në përgatitjen e aplikacionit dhe mbështetjen institucionale nga Ministria e Sportit nën drejtimin e Memli Krasniqit. Sipas Ademit, momenti i kthesës në proces ishte interpretimi ligjor i Alasdair Bell në Kongresin e Budapestit: “Kombet e Bashkuara nuk krijojnë shtete, por shtetet i përbëjnë Kombet e Bashkuara”, interpretim që siguroi të drejtën e votës për Kosovën pavarësisht kundërshtimeve.
Ademi përmbylli deklaratën duke e cilësuar suksesin e vitit 2016 si një mozaik të përbërë nga kontributet e ndryshme—lobimi i federatave, mbështetja ndërkombëtare, puna e individëve dhe roli i mediave në informimin e drejtë të publikut. Raporton futbolli.
