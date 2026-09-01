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01 Sep 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 01.9.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 01.9.2026

HONG KONG (Kinë) – Gjiganti i modës online ”Shein” hyn në bursë.

CUPERTINO (Shtetet e Bashkuara) – John Ternus bëhet CEO i ”Apple”, duke zëvendësuar Tim Cook.

PROVO (Shtetet e Bashkuara) – Seancë e re paraprake dëgjimore në gjyqin e vrasësit të dyshuar të Charlie Kirk.

UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Astronautja franceze Sophie Adenot kryen shëtitjen e saj të tretë në hapësirë ​​nga ISS.

CHAPEL HILL (Shtetet e Bashkuara) – Samiti i Inovacionit G20.

VLADIVOSTOK (Rusi) – Vladimir Putin merr pjesë në Forumin Ekonomik Lindor.

OSLO (Norvegji) – Mbreti Haakon VIII betohet para Parlamentit.

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Fjalimi i parë para Parlamentit nga kryeministri i ri Andy Burnham.

VLADIVOSTOK (Rusi) – Forumi Ekonomik Lindor.

BRUKSEL (Belgjikë) – Hyrja në fuqi e kodit të ri penal belg, duke përfshirë për herë të parë “vrasjen rrugore”, të miratuar nga Parlamenti.

PARIS (Francë) – Hyrja në fuqi e dekretit që përcakton kushtet e ligjit kundër modës së shpejtë që synon ”Shein”, ”Temu” dhe ”AliExpress”.

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Ariana Grande jep koncertin e fundit të turneut të saj.

KARAKAS (Venezuelë) – Rihapja e aeroportit ndërkombëtar të Karakasit./ a.jor.

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