AGJENDA NDËRKOMBËTARE 01.9.2026
HONG KONG (Kinë) – Gjiganti i modës online ”Shein” hyn në bursë.
CUPERTINO (Shtetet e Bashkuara) – John Ternus bëhet CEO i ”Apple”, duke zëvendësuar Tim Cook.
PROVO (Shtetet e Bashkuara) – Seancë e re paraprake dëgjimore në gjyqin e vrasësit të dyshuar të Charlie Kirk.
UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Astronautja franceze Sophie Adenot kryen shëtitjen e saj të tretë në hapësirë nga ISS.
CHAPEL HILL (Shtetet e Bashkuara) – Samiti i Inovacionit G20.
VLADIVOSTOK (Rusi) – Vladimir Putin merr pjesë në Forumin Ekonomik Lindor.
OSLO (Norvegji) – Mbreti Haakon VIII betohet para Parlamentit.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Fjalimi i parë para Parlamentit nga kryeministri i ri Andy Burnham.
VLADIVOSTOK (Rusi) – Forumi Ekonomik Lindor.
BRUKSEL (Belgjikë) – Hyrja në fuqi e kodit të ri penal belg, duke përfshirë për herë të parë “vrasjen rrugore”, të miratuar nga Parlamenti.
PARIS (Francë) – Hyrja në fuqi e dekretit që përcakton kushtet e ligjit kundër modës së shpejtë që synon ”Shein”, ”Temu” dhe ”AliExpress”.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Ariana Grande jep koncertin e fundit të turneut të saj.
KARAKAS (Venezuelë) – Rihapja e aeroportit ndërkombëtar të Karakasit./ a.jor.
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