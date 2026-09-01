Mot me diell dhe vranët, në disa zona edhe reshje shiu
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
IHK njofton se në disa zona, vranësirat mund të shoqërohen me reshje shiu.
Temperatura minimale do të lëvizin ndërmjet 11 dhe 17 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 28 deri në 33 gradë.
Era do të fryjë nga verilindja, me shpejtësi 1–7 m/s. /Telegrafi/
Tema: kryesore
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