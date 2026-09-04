AGJENDA NDËRKOMBËTARE 04.9.2026
ROMË (Itali) – Qeveria e Giorgia Melonit bëhet më e gjata në historinë e Italisë së pasluftës.
WOLFSBURG (Gjermani) – Bordi mbikëqyrës i ”Volkswagen” shqyrton planin e ri të ristrukturimit.
KOPENHAGË (Danimarkë) – Takim i ministrave të Imigracionit gjerman, danez, holandez, austriak dhe grek mbi qendrat e kthimit.
VARSHAVË (Poloni) – Vizita e ministrit të Jashtëm indian, Subrahmanyam Jaishankar.
CERNOBBIO (Itali) – Forumi i Cernobbios.
BERLIN (Gjermani) – Funkausstellung Ndërkombëtar (IFA), panairi ndërkombëtar tregtar për elektronikën e konsumit dhe pajisjet shtëpiake.
ANDOYA (Norvegji) – Dritare e re lëshimi për raketën ”Spectrum” nga ”Isar Aerospaces”.
RIO DE ZHANEIRO (Brazil) – Java e parë e festivalit muzikor ”Rock in Rio”.
MONZA (Itali) – Motorsport – Kampionati Botëror i Formula 1 – Çmimi i Madh i Italisë./ a.jor.
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