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04 Sep 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 04.9.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 04.9.2026

ROMË (Itali) – Qeveria e Giorgia Melonit bëhet më e gjata në historinë e Italisë së pasluftës.

WOLFSBURG (Gjermani) – Bordi mbikëqyrës i ”Volkswagen” shqyrton planin e ri të ristrukturimit.

KOPENHAGË (Danimarkë) – Takim i ministrave të Imigracionit gjerman, danez, holandez, austriak dhe grek mbi qendrat e kthimit.

VARSHAVË (Poloni) – Vizita e ministrit të Jashtëm indian, Subrahmanyam Jaishankar.

CERNOBBIO (Itali) – Forumi i Cernobbios.

BERLIN (Gjermani) – Funkausstellung Ndërkombëtar (IFA), panairi ndërkombëtar tregtar për elektronikën e konsumit dhe pajisjet shtëpiake.

ANDOYA (Norvegji) – Dritare e re lëshimi për raketën ”Spectrum” nga ”Isar Aerospaces”.

RIO DE ZHANEIRO (Brazil) – Java e parë e festivalit muzikor ”Rock in Rio”.

MONZA (Itali) – Motorsport – Kampionati Botëror i Formula 1 – Çmimi i Madh i Italisë./ a.jor.

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