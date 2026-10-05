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05 Tet 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 05.10.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 05.10.2026

STOKHOLM (Suedi) – Çmimi Nobel në Mjekësi.

MONTREAL (Kanada) – Zgjedhjet e përgjithshme provinciale në Kebek.

UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Hapja e sesionit vjetor të Gjykatës së Lartë.

DUBLIN (Irlandë) – Paraqitja e Daniel Kinahan, i akuzuar për drejtimin e një karteli të fuqishëm dhe i ekstraduar nga Dubai në gusht.

MOSKË (Rusi) – Takimi i tetë i formatit ”Global Moska” si pjesë e konsultimeve mbi Afganistanin.

BUKURESHT (Rumani) – Presidenti rumun Nicusor Dan pritet të propozojë një kandidat të katërt për kryeministër.

ANTALIA (Turqi) – Kongresi i 77-të Ndërkombëtar Astronautik (IAC 2026).

LUKSEMBURG (Luksemburg) – Takimi i ministrave të Mbrojtjes të BE-së.

STRASBURG (Francë) – Seanca plenare e Parlamentit Evropian.

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Samiti i Forumit të Inteligjencës së Energjisë 2026.

BAGDAD (Irak) – Seancë e re dëgjimore në gjyqin e gjashtë xhihadistëve francezë të akuzuar për terrorizëm.

TUNIS (Tunizi) – Seancë dëgjimore gjyqësore mbi një kërkesë për shpërbërjen e shoqatës ”Al Khatt”, botuese e medias së pavarur ”Inkyfada”.

ADIS ABEBA (Etiopi) – Zgjedhja e kryeministrit nga parlamenti./ a.jor.

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