AGJENDA NDËRKOMBËTARE 05.10.2026
STOKHOLM (Suedi) – Çmimi Nobel në Mjekësi.
MONTREAL (Kanada) – Zgjedhjet e përgjithshme provinciale në Kebek.
UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Hapja e sesionit vjetor të Gjykatës së Lartë.
DUBLIN (Irlandë) – Paraqitja e Daniel Kinahan, i akuzuar për drejtimin e një karteli të fuqishëm dhe i ekstraduar nga Dubai në gusht.
MOSKË (Rusi) – Takimi i tetë i formatit ”Global Moska” si pjesë e konsultimeve mbi Afganistanin.
BUKURESHT (Rumani) – Presidenti rumun Nicusor Dan pritet të propozojë një kandidat të katërt për kryeministër.
ANTALIA (Turqi) – Kongresi i 77-të Ndërkombëtar Astronautik (IAC 2026).
LUKSEMBURG (Luksemburg) – Takimi i ministrave të Mbrojtjes të BE-së.
STRASBURG (Francë) – Seanca plenare e Parlamentit Evropian.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Samiti i Forumit të Inteligjencës së Energjisë 2026.
BAGDAD (Irak) – Seancë e re dëgjimore në gjyqin e gjashtë xhihadistëve francezë të akuzuar për terrorizëm.
TUNIS (Tunizi) – Seancë dëgjimore gjyqësore mbi një kërkesë për shpërbërjen e shoqatës ”Al Khatt”, botuese e medias së pavarur ”Inkyfada”.
ADIS ABEBA (Etiopi) – Zgjedhja e kryeministrit nga parlamenti./ a.jor.
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