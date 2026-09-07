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07 Sep 2026
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Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 07.9.2026

· 1 min lexim
AGJENDA NDËRKOMBËTARE 07.9.2026

SEUL (Koreja e Jugut) – Manovra të përbashkëta ushtarake “Freedom Edge” midis Koresë së Jugut, Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë.

SHENZHEN (Kinë) – Huawei prezanton ”Mate XT 2”, një telefon inteligjent të palosshëm me tre ekrane.

NUIJAMAA (Finlandë) – Konferencë për shtyp pas përfundimit të barrierës në kufirin lindor nga Finlanda.

STOKHOLM (Suedi) – Vizitë nga presidenti finlandez, Alexander Stubb.

VJENË (Austri) – Takim tremujor i Bordit të Guvernatorëve të IAEA-së.

GJENEVË (Zvicër) – Sesioni i 63-të i Këshillit të të Drejtave të Njeriut të OKB-së.

BRUKSEL (Belgjikë) – PBB-ja e Eurozonës në tremujorin II.

SAINT-PAUL-DE-VENCE (Francë) – “Samiti Lumière”, kushtuar të ardhmes së kinemasë, në prani të presidentit francez Emmanuel Macron dhe presidentit të Koresë së Jugut Lee Jae-myung.

BRAZILIA (Brazil) – Presidenti Lula merr pjesë në një paradë ushtarake për Ditën e Pavarësisë./ a.jor.

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