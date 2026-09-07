AGJENDA NDËRKOMBËTARE 07.9.2026
SEUL (Koreja e Jugut) – Manovra të përbashkëta ushtarake “Freedom Edge” midis Koresë së Jugut, Shteteve të Bashkuara dhe Japonisë.
SHENZHEN (Kinë) – Huawei prezanton ”Mate XT 2”, një telefon inteligjent të palosshëm me tre ekrane.
NUIJAMAA (Finlandë) – Konferencë për shtyp pas përfundimit të barrierës në kufirin lindor nga Finlanda.
STOKHOLM (Suedi) – Vizitë nga presidenti finlandez, Alexander Stubb.
VJENË (Austri) – Takim tremujor i Bordit të Guvernatorëve të IAEA-së.
GJENEVË (Zvicër) – Sesioni i 63-të i Këshillit të të Drejtave të Njeriut të OKB-së.
BRUKSEL (Belgjikë) – PBB-ja e Eurozonës në tremujorin II.
SAINT-PAUL-DE-VENCE (Francë) – “Samiti Lumière”, kushtuar të ardhmes së kinemasë, në prani të presidentit francez Emmanuel Macron dhe presidentit të Koresë së Jugut Lee Jae-myung.
BRAZILIA (Brazil) – Presidenti Lula merr pjesë në një paradë ushtarake për Ditën e Pavarësisë./ a.jor.
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