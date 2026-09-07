Lidhjet me BIA-n serbe, akuza për spiunazh e shantazh – Fatmir Sheholli sot del para gjykatës
Në orën 09:30, në Gjykatën Themelore në Prishtinë pritet të nisë seanca fillestare ndaj Fatmir Shehollit, i cili akuzohet për veprat penale “Spiunazh” dhe “Shantazh”.
Rasti ndaj Shehollit ka të bëjë me pretendime për lidhje me shërbimin inteligjent serb BIA, ndërsa në dosjen e rastit përmenden materiale dhe komunikime që prokuroria i ka konsideruar si prova në kuadër të hetimeve.
Sipas aktakuzës së datës 24 gusht 2026 të cilën e ka siguruar Telegrafi, përfshihen dhjetëra prova materiale dhe personale, përfshirë përgjime telefonike, komunikime të nxjerra nga telefoni i Shehollit, video-incizime, pamje të kamerave të sigurisë, dokumente të sekuestruara, dëshmi të dëshmitarëve dhe raport financiar.
Prokuroria pretendon se Sheholli, nga një datë e papërcaktuar deri më 9 tetor 2025, në cilësinë e personit të rekrutuar nga BIA, kishte vepruar sipas urdhrave dhe detyrave të Bojan Dimiqit, të cilin aktakuza e identifikon si drejtor të Drejtorisë Kundër Terrorizmit dhe Krimit të Organizuar Ndërkombëtar në BIA.
Prokuroria pretendon se Sheholli kishte mbledhur dhe përcjellë informacione e dokumente lidhur me aktivitetet politike, gjendjen e sigurisë dhe funksionimin e institucioneve të Kosovës.
Në aktakuzë përmendet edhe një dokument “Top Secret2” një fotografi e të cilit, sipas Prokurorisë, është gjetur në telefonin e Shehollit, pretendohet se fonde të mbledhura nga “ambasadat islamike” në Beograd, do të investoheshin në ndërtimin e xhamive në Kosovë.
Sipas përmbajtjes së dokumentit, qëllimi do të ishte shtrirja e ndikimit të islamit, përçarja e shqiptarëve, nxitja e emigrimit dhe ndryshimi i perceptimit të Perëndimit për Kosovën, për të krijuar rrethana që do t’i shërbenin synimit të Serbisë për rikthimin e Kosovës nën juridiksionin e saj.
Sa i përket dënimit të mundshëm, ai varet nga veprat për të cilat eventualisht do të shpallej fajtor dhe nga mënyra se si gjykata do t’i vlerësojë provat dhe rrethanat e rastit.
Në rastin e spiunazhit, Kodi Penal i Republikës së Kosovës e përfshin këtë vepër në nenin 124.
Në paragrafin 3 të këtij neni përcaktohet se: “Kushdo që hyn në shërbimin informativ të huaj, mbledh të dhëna për të apo në ndonjë mënyrë tjetër e ndihmon punën e shërbimit të tillë, dënohet me jo më pak se pesë vjet burgim”.
Pra, nëse shpallet fajtor për këtë vepër, pesë vjet burgim është minimumi i paraparë nga kjo dispozitë.
Kurse për veprën penale të shantazhit, për rrethanat e përcaktuara në paragrafin 2 të dispozitës përkatëse, Kodi Penal parasheh gjobë dhe burgim prej një deri në dhjetë vjet.
Sipas kësaj dispozite, ky dënim parashihet kur vepra kryhet, ndër të tjera, nga një anëtar i grupit, me përdorim të armës apo mjetit të rrezikshëm, ose kur rezulton me përfitim të kundërligjshëm që tejkalon dhjetë mijë euro. /Telegrafi/
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