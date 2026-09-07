Fitorja historike e AfD-së në Gjermani trondit Europën: alarm për partitë tradicionale
GJERMANI, 7 shtator, ATSH/ Partia e djathtë radikale Alternativa për Gjermaninë (AfD) ka shënuar një fitore historike në zgjedhjet rajonale në Saksoni-Anhalt, duke marrë rreth 44% të votave dhe duke lënë pas me një diferencë të madhe partinë konservatore CDU të kancelarit Friedrich Merz.
Rezultati konsiderohet një moment i rëndësishëm për politikën gjermane. AfD më shumë se dyfishoi rezultatin e saj krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, ndërsa CDU zbriti në rreth 17%.
Megjithatë, AfD nuk arriti shumicën absolute në parlamentin rajonal me 83 vende, duke mbetur disa mandate larg mundësisë për të qeverisur e vetme. Partitë tradicionale vazhdojnë të refuzojnë bashkëpunimin me të, duke e mbajtur në fuqi të ashtuquajturën “firewall” politike kundër saj.
Kandidati kryesor i AfD-së, Ulrich Siegmund, e cilësoi rezultatin si një mandat të qartë për të qeverisur. Por formimi i një qeverie mbetet i ndërlikuar, pasi partia nuk ka aleatë të gatshëm për një koalicion.
Fitorja ka shkaktuar shqetësim edhe jashtë Gjermanisë. BBC e përshkruan rezultatin si një “moment sizmik” për politikën gjermane dhe një sinjal alarmi për Bashkimin Europian. Rritja e partive nacionaliste dhe euroskeptike shihet si një sfidë për kohezionin europian, veçanërisht në një periudhë tensionesh të forta rreth luftës në Ukrainë, emigracionit dhe sigurisë europiane.
Rezultati në Saksoni-Anhalt shihet gjithashtu si një goditje për qeverinë e Friedrich Merz dhe si një tregues i pakënaqësisë së një pjese të madhe të elektoratit me partitë tradicionale. Fitorja mund t’i japë AfD-së edhe më shumë momentum për zgjedhjet e ardhshme rajonale dhe debatin politik në nivel kombëtar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.