☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 07 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0%
ARI 4,477 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $79,718 ▼ -0.23% ETH $2,504 ▼ -0.13% XRP $1.4092 ▼ -0.86% SOL $105.1500 ▼ -0.77%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
07 Sep 2026
Breaking
Audi përplaset ‘kokë më kokë’ me Benzin në Levan, humb jetën një person, 5 të plagosur Media spanjolle rekomandon Shqipërinë mes destinacioneve mesdhetare për pushime në shtator AGJENDA NDËRKOMBËTARE 07.9.2026 Fitorja historike e AfD-së në Gjermani trondit Europën: alarm për partitë tradicionale Jalen Brunson sqaron thashethemnitë për ish-shokun e Villanova që thuhej se menaxhonte financat e lojtarëve të Knicks
Menu
Bota

Fitorja historike e AfD-së në Gjermani trondit Europën: alarm për partitë tradicionale

· 2 min lexim
partitë tradicionale

GJERMANI, 7 shtator, ATSH/ Partia e djathtë radikale Alternativa për Gjermaninë (AfD) ka shënuar një fitore historike në zgjedhjet rajonale në Saksoni-Anhalt, duke marrë rreth 44% të votave dhe duke lënë pas me një diferencë të madhe partinë konservatore CDU të kancelarit Friedrich Merz.

Rezultati konsiderohet një moment i rëndësishëm për politikën gjermane. AfD më shumë se dyfishoi rezultatin e saj krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, ndërsa CDU zbriti në rreth 17%.

Megjithatë, AfD nuk arriti shumicën absolute në parlamentin rajonal me 83 vende, duke mbetur disa mandate larg mundësisë për të qeverisur e vetme. Partitë tradicionale vazhdojnë të refuzojnë bashkëpunimin me të, duke e mbajtur në fuqi të ashtuquajturën “firewall” politike kundër saj.

Kandidati kryesor i AfD-së, Ulrich Siegmund, e cilësoi rezultatin si një mandat të qartë për të qeverisur. Por formimi i një qeverie mbetet i ndërlikuar, pasi partia nuk ka aleatë të gatshëm për një koalicion.

Fitorja ka shkaktuar shqetësim edhe jashtë Gjermanisë. BBC e përshkruan rezultatin si një “moment sizmik” për politikën gjermane dhe një sinjal alarmi për Bashkimin Europian. Rritja e partive nacionaliste dhe euroskeptike shihet si një sfidë për kohezionin europian, veçanërisht në një periudhë tensionesh të forta rreth luftës në Ukrainë, emigracionit dhe sigurisë europiane.

Rezultati në Saksoni-Anhalt shihet gjithashtu si një goditje për qeverinë e Friedrich Merz dhe si një tregues i pakënaqësisë së një pjese të madhe të elektoratit me partitë tradicionale. Fitorja mund t’i japë AfD-së edhe më shumë momentum për zgjedhjet e ardhshme rajonale dhe debatin politik në nivel kombëtar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu