🌫️
Tiranë 13°C · Mjegull 12 Tetor 2026
S&P 500 7,812 ▲0.59%
DOW 51,655 ▲0.83%
NASDAQ 27,366 ▲0.64%
NAFTA 90.75 ▼1.2%
ARI 4,216 ▼0.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
₿ CRYPTO
BTC $83,920 ▲ +1.04% ETH $2,561 ▲ +2.28% XRP $1.4105 ▲ +1.23% SOL $112.5400 ▲ +2.88%
S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.75 ▼1.2 % ARI 4,216 ▼0.02 % S&P 500 7,812 ▲0.59 % DOW 51,655 ▲0.83 % NASDAQ 27,366 ▲0.64 % NAFTA 90.75 ▼1.2 % ARI 4,216 ▼0.02 %
EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970 EUR/USD 1.1203 EUR/GBP 0.8465 EUR/CHF 0.9302 EUR/ALL 91.6300 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3810 EUR/TRY 55.2664 EUR/JPY 177.25 EUR/CAD 1.5970
12 Tet 2026
Breaking
Punëtorët e NPB-së protestojnë sot para Gjykatës Supreme, gati tre muaj pa paga Presidenti i Singaporit paralajmëron: inteligjenca artificiale po zbeh kërkesën për punë tek të diplomuarit e rinj «Art is Freedom»: arti i të mbijetuarve të skllavërisë moderne pushton Londrën, nga Marble Arch te Piccadilly Lights KIEV – Zelensky: Zgjedhje të reja nëse Trump siguron një armëpushim 60-ditor me Putinin Dy vrasje brenda tri ditësh në Gjilan, tre viktima – çfarë dihet për rastet në Livoç dhe Pogragjë
Menu
Bota

AGJENDA NDËRKOMBËTARE 12.10.2026

· 2 min lexim
AGJENDA NDËRKOMBËTARE 12.10.2026

STOKHOLM (Suedi) – Çmimi Nobel në Ekonomi.

BANGKOK (Tajlandë) – Takimet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.

YOUNGSTOWN (Shtetet e Bashkuara) – Presidenti Donald Trump flet në një tubim fushate.

DUBLIN (Irlandë) – Paraqitja në gjykatë e Daniel Kinahan, i akuzuar për udhëheqjen e një karteli të fuqishëm dhe i ekstraduar nga Dubai në gusht.

BARCELONË (Spanjë) – Demonstratë kundër trajtimit të qeverisë të krizës së migracionit në Ceuta.

MADRID (Spanjë) – Paradë ushtarake për Ditën Kombëtare të Spanjës.

KIEV (Ukrainë) – Parlamenti ukrainas debaton për një projektligj mbi të drejtat e pakicave kombëtare.

LUKSEMBURG (Luksemburg) – Takim i ministrave të Mjedisit të BE-së.

LUKSEMBURG (Luksemburg) – Takim i ministrave të Jashtëm të BE-së.

VARSHAVË (Poloni) – Vizitë e Komandantit Suprem të Forcave Aleate për Evropën, gjeneralit amerikan Alexus Grynkewich.

PARIS (Francë) – Panairi i 91-të i Automobilave në Paris.

LIMERICK (Irlandë) – Takim i ministrave të Telekomunikacionit të BE-së.

LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Hapja e gjyqit të aktorit Russell Brand, i akuzuar për përdhunim dhe sulm seksual.

BERLIN (Gjermani) – Takim i udhëheqësve të partisë konservatore CDU.

KASABLANKA (Marok) – Gjykimi i një karikaturisti të ndjekur penalisht për karikaturën e mbretit të Marokut./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu