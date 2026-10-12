AGJENDA NDËRKOMBËTARE 12.10.2026
STOKHOLM (Suedi) – Çmimi Nobel në Ekonomi.
BANGKOK (Tajlandë) – Takimet vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore.
YOUNGSTOWN (Shtetet e Bashkuara) – Presidenti Donald Trump flet në një tubim fushate.
DUBLIN (Irlandë) – Paraqitja në gjykatë e Daniel Kinahan, i akuzuar për udhëheqjen e një karteli të fuqishëm dhe i ekstraduar nga Dubai në gusht.
BARCELONË (Spanjë) – Demonstratë kundër trajtimit të qeverisë të krizës së migracionit në Ceuta.
MADRID (Spanjë) – Paradë ushtarake për Ditën Kombëtare të Spanjës.
KIEV (Ukrainë) – Parlamenti ukrainas debaton për një projektligj mbi të drejtat e pakicave kombëtare.
LUKSEMBURG (Luksemburg) – Takim i ministrave të Mjedisit të BE-së.
LUKSEMBURG (Luksemburg) – Takim i ministrave të Jashtëm të BE-së.
VARSHAVË (Poloni) – Vizitë e Komandantit Suprem të Forcave Aleate për Evropën, gjeneralit amerikan Alexus Grynkewich.
PARIS (Francë) – Panairi i 91-të i Automobilave në Paris.
LIMERICK (Irlandë) – Takim i ministrave të Telekomunikacionit të BE-së.
LONDËR (Mbretëria e Bashkuar) – Hapja e gjyqit të aktorit Russell Brand, i akuzuar për përdhunim dhe sulm seksual.
BERLIN (Gjermani) – Takim i udhëheqësve të partisë konservatore CDU.
KASABLANKA (Marok) – Gjykimi i një karikaturisti të ndjekur penalisht për karikaturën e mbretit të Marokut./ a.jor.
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