Agjenti i ICE-së qëllon me armë një burrë në New Jork, përplasje politike në Uashington
Një agjent i Shërbimit të Emigracionit dhe Doganave të SHBA-së (ICE) qëlloi me armë një burrë në Bronx, në qytetin e Nju-Jorkut.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare (DHS), nën të cilin funksionon kjo agjenci, konfirmoi se një oficer i ICE-së kishte “qëlluar me armën e tij” gjatë një “operacioni të posaçëm për arrestimin e një emigranti të paligjshëm me precedentë penalë”.
Në një deklaratë, departamenti shtoi se burri ishte ende gjallë dhe ndodhej në një spital lokal.
Kryetari i bashkisë së Nju-Jorkut, Zohran Mamdani, e cilësoi ngjarjen si një “situatë të papranueshme dhe jashtëzakonisht serioze”.
Të enjten vonë në mbrëmje, guvernatorja e Nju-Jorkut, Kathy Hochul, tha se kishte biseduar me presidentin Donald Trump për të shtënat dhe se kishte shprehur “indinjatën në emër të banorëve të Nju-Jorkut”.
“Gjithashtu, kërkova që çdo pamje e regjistruar nga kamerat e trupit të agjentëve gjatë të shtënave të publikohet për publikun, në mënyrë që të përcaktojmë faktet dhe të zbulojmë të vërtetën”, tha ajo.
Trump ende nuk ka bërë ndonjë deklaratë publike lidhur me incidentin.
DHS-ja tha se burri, identiteti i të cilit nuk është bërë publik nga autoritetet, ishte nga Republika Dominikane dhe kishte “një dënim të mëparshëm për vjedhje të rëndë, si dhe disa arrestime të mëparshme për sulm, grabitje, posedim droge dhe armëmbajtje”.
Sipas deklaratës së DHS-së, ai ishte arrestuar nga policia në Nju-Jork në dhjetor të vitit 2023 dhe ishte liruar “disa ditë më vonë”.
Departamenti pretendoi gjithashtu se ai kishte lidhje me grupin Trinitarios, të cilin Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së e përshkruan si një organizatë kriminale ndërkombëtare.
Ndërkohë, Mamdani tha se do t’i kërkonte Trumpit t’i jepte fund operacioneve të ICE-së në qytet.
“Nuk do të qëndroj duarkryq ndërsa agjentët e ICE-së terrorizojnë komunitetet tona”, shkroi ai në rrjetin social X të enjten në mbrëmje.
Këtë vit ka pasur disa raste të bujshme të të shtënave me armë ku janë përfshirë agjentë të ICE-së, përfshirë një incident në Minneapolis në janar, që shkaktoi vdekjen e Renee Good.
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