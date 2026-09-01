Agjenti i Jonathan Kuminga: Ai ishte lojtari më i mirë i Hawks pas shkëmbimit me Warriors
Agjenti i Jonathan Kuminga, Aaron Turner, mbrojti me forcë performancën e klientit të tij në periudhën pas transferimit te Atlanta Hawks. Në një intervistë në emisionin e Kevin O’Connor, Turner tha se Kuminga ishte lojtari më me ndikim i skuadrës në gjysmën e dytë të sezonit, duke përmendur net rating-un dhe diferencën on/off si prova të ndikimit të tij në fitore.
Sipas Bleacher Report, Kuminga prodhoi mesatarisht 12.3 pikë, 5.3 kërcime dhe 2.1 asistë në 16 ndeshje të sezonit të rregullt me Hawks, ndërsa në play-off u rrit në 13.7 pikë për ndeshje. Megjithatë, redaksia vë në dukje se net rating-u është një tregues i dobishëm, por shumë anëtarë të skuadrës dhe kundërshtarët priren t’i atribuojnë rolin e lojtarit më të mirë emrave të tjerë në roster, si Jalen Johnson.
Turner, si përfaqësues i lojtarit, luajti një rol të dukshëm gjatë merkatos së lirë; Kuminga nënshkroi më pas një kontratë dyvjeçare me Minnesota Timberwolves vlerë 12.4 milionë dollarë, me një opsion lojtar për sezonin 2027-28. Ajo marrëveshje rezultoi më e ulët se oferta trevjeçare me mbi 12 milionë në vit që iu propozua nga Los Angeles Lakers, sipas raportimeve të gazetarit Shams Charania, dhe nga ana e tij Kuminga e konsideroi Minnesotan si ambient më të përshtatshëm për zhvillimin e mëtejshëm.
Siç raporton Bleacher Report, debate të ngjashme për vlerësimin e rolit të Kuminga mund të vazhdojnë edhe te Timberwolves, ndërsa klubi pritet t’i kërkojë atij prodhim të qëndrueshëm si pjesë e përkrahjes për yllin Anthony Edwards.
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