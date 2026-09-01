Bill Guerin i bindur që Quinn Hughes do të nënshkruajë një kontratë të re me Minnesota Wild
Gjenerali menaxher i Minnesota Wild, Bill Guerin, deklaroi se është i bindur që Quinn Hughes do të arrijë një marrëveshje të re me klubin, por paralelisht vuri në dukje se organizata nuk mund ta detyrojë lojtarin të nënshkruajë. Guerin foli nga Panairi Shtetëror i Minesotës në emisionin “Judd’s Hockey Show” në SKOR North Radio, duke theksuar se bisedimet janë të vazhdueshme dhe se marrëdhënia me lojtarin dhe agjentin është e mirë.
Siç raporton nhl, Hughes u transferua te Wild më 12 dhjetor 2025 dhe tërhoqi vëmendje të madhe me paraqitjet e tij: 53 pikë (5 gola, 48 asistime) në 48 ndeshje për Wild dhe 15 pikë (4 gola, 11 asistime) në 11 ndeshje të fazës play-off, ku ekipi mposhti Dallas Stars në raundin e parë para se të eliminohej nga Colorado Avalanche në të dytin. Hughes fitoi Çmimin Norris për mbrojtësin më të mirë në NHL sezonin 2023-24 me Vancouverin dhe ndihmoi gjithashtu Shtetet e Bashkuara të fitojnë medaljen e artë në Lojërat Olimpike Dimërore 2026.
Guerin shpjegoi se, si pjesë e negociatave, ai përballet me të njëjtat sfida si gjatë bisedimeve për Kirill Kaprizov vitin e kaluar, dhe se detajet e brendshme të negociatave nuk mund të zbulohen. Ai tha se komunikimi me Hughes dhe me agjentin e tij, Pat Brisson, është i vazhdueshëm dhe i shëndetshëm, por se vendimi përfundimtar i lojtarit do të jetë përcaktues. Gjithashtu përmendi se klubi bën plane afatgjata, por ato ndryshojnë në varësi të vendimeve të lojtarëve.
Sipas nhl, Hughes ka ende një sezon në kontratën gjashtëvjeçare prej 47.1 milionë dollarësh që nënshkroi më 3 tetor 2021, me vlerë mesatare vjetore rreth 7.85 milionë dollarë, dhe pritshmëritë janë që paga e tij të rritet ndjeshëm në negociatat e reja, veçanërisht pas kontratës së Cale Makar prej tetë vitesh dhe 163.2 milionë dollarëve me një AAV prej 20.4 milionë. Guerin e përmbylli duke theksuar se klubi mund të bëjë plane, por asgjë nuk është vendosur derisa të arrihet marrëveshja përfundimtare.
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