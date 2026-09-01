Një rikthim emocional: Odell Beckham siguron vendin te Giants dhe mund të rikthejë numrin 13
Odell Beckham pason rikthimin në Nju Jork me një sukses të prekshëm: ai u përfshi në listën zyrtare të 53 lojtarëve të Giants, dhe momenti i konfirmimit nxiti emocione të forta tek sulmuesi i njohur. Lajmi erdhi pas një periudhe mungese nga fusha dhe pas paraqitjeve të para me ekipin, kur Beckham përsëri ndjeu se mund të mbyllë një kapitull të rëndësishëm të karrierës së tij.
Siç raporton nfl, Beckham, 33-vjeçari që kaloi të gjithë vitin 2025 jashtë futbollit, pati disa performanca pozitive dhe një gabim të hidhur gjatë ndeshjeve para-sezonale, por arriti të bindë stafin dhe të sigurojë vendin në skuadër. Ai u tregua i ndjeshëm kur mësoi se nuk do t’i duhej të pastronte gardërobën e tij në qendrën e klubit; praninë e familjes, përfshirë djalin e tij, e përmendi si faktor që e bëri momentin edhe më të rëndësishëm dhe shprehu se ky ishte një hap drejt rishkrimit të asaj pjese të karrierës.
Rruga e Beckham ka qenë e ngjeshur: i zgjedhur i lartë në draft dhe i famshëm pas një kapjeje me një dorë që e bëri ndërkombëtarisht të njohur, ai kaloi përmes transferimeve, dëmtimeve të rënda të ligamentit dhe periudhave jashtë qendrave të vëmendjes. Giants i dhanë sërish një shans për t’u përfolur me skuadrën ku filloi, por vendi në listë nuk u dha si i drejtë por u fitua përmes rivalitetit me një grup përparësish me përvojë.
Beckham shprehu gjithashtu dëshirën që të rikthehet te numri 13, që e bëri të njohur në Nju Jork, gjatë bisedave me klubin për uniformat; ai tha se do të ishte nder të vishte përsëri atë fanellë. Sipas nfl, për tani ai është i fokusuar në shërim, përgatitje dhe në ruajtjen e formës për të kontribuar te Giants në sezonin e ardhshëm.
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