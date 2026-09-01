🌤️
Tiranë 24°C · Kryesisht kthjellët 01 September 2026
S&P 500 7,686 ▼0.33%
DOW 53,186 ▼0.7%
NASDAQ 26,371 ▼0.12%
NAFTA 86.42 ▲0.77%
ARI 4,495 ▲0.31%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
₿ CRYPTO
BTC $78,494 ▲ +0.17% ETH $2,466 ▼ -0.02% XRP $1.3777 ▼ -0.41% SOL $103.1100 ▼ -0.45%
S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 86.42 ▲0.77 % ARI 4,495 ▲0.31 % S&P 500 7,686 ▼0.33 % DOW 53,186 ▼0.7 % NASDAQ 26,371 ▼0.12 % NAFTA 86.42 ▲0.77 % ARI 4,495 ▲0.31 %
EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110 EUR/USD 1.1599 EUR/GBP 0.8561 EUR/CHF 0.9374 EUR/ALL 92.2876 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3218 EUR/TRY 55.9378 EUR/JPY 185.58 EUR/CAD 1.6110
01 Sep 2026
Breaking
Ketel Marte rikthehet te Diamondbacks për serinë ndaj Phillies pas periudhave në listat e lënduar dhe të kufizuar Bill Guerin i bindur që Quinn Hughes do të nënshkruajë një kontratë të re me Minnesota Wild Një rikthim emocional: Odell Beckham siguron vendin te Giants dhe mund të rikthejë numrin 13 Agjenti i Jonathan Kuminga: Ai ishte lojtari më i mirë i Hawks pas shkëmbimit me Warriors Marlins ndaj Nationals, 31 gusht 2026 — Përmbledhje nga Nationals Park
Menu
MLB

Ketel Marte rikthehet te Diamondbacks për serinë ndaj Phillies pas periudhave në listat e lënduar dhe të kufizuar

· 2 min lexim

Arizona Diamondbacks do të aktivizojnë tre herë All-Star Ketel Marte për serinë tre ndeshjesh ndaj Philadelphia Phillies, sipas njoftimeve nga insajderi i MLB, Francys Romero, dhe Jon Heyman i New York Post. Marte nuk ka luajtur që nga humbja 5-3 ndaj Atlanta Braves më 16 gusht.

Sipas Bleacher Report, ai u vendos fillimisht në listën e kufizuar pasi nuk u paraqit në Fenway Park para ndeshjes hapëse më 17 gusht. Trajneri Torey Lovullo tha se bëhej fjalë për një çështje personale dhe se klubi po përpiqej ta kontaktonte; dy ditë më vonë agjentja e tij, Charisse Espinosa-Dash, njoftoi se atij i ishte shfaqur edhe një problem në gju, dhe Arizona e transferoi në listën e të lënduarve për 10 ditë.

Ngjarjet morën kthesë kur tifozët e panë veteranin në kazino-n Talking Stick Resort, por Lovullo relativizoi situatën duke thënë se Marte kishte kryer stërvitjet e kërkuara në qendrën e përgatitjes së klubit në Scottsdale. Diamondbacks renditen të dytët në Divizionin Perëndimor të Ligës Kombëtare me 73-65 dhe mbajnë një epërsi prej gjysmë ndeshjeje ndaj San Diego për vendin e fundit të wild-card; ndërsa kapja e Los Angeles Dodgers për titull duket e vështirë, rikthimi i Marte mund të ndikojë në shanset për plejof. Gjithsej këtë sezon ai ka .249/.314/.446 me 21 homerun në 118 ndeshje.

Siç raporton Bleacher Report, aktivizimi i Marte mund t’i japë një shtysë skuadrës në përpjekjen për të siguruar një vend në fazën e playoff-it, ndërsa Diamondbacks nisin serinë ndaj Phillies.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu