Ketel Marte rikthehet te Diamondbacks për serinë ndaj Phillies pas periudhave në listat e lënduar dhe të kufizuar
Arizona Diamondbacks do të aktivizojnë tre herë All-Star Ketel Marte për serinë tre ndeshjesh ndaj Philadelphia Phillies, sipas njoftimeve nga insajderi i MLB, Francys Romero, dhe Jon Heyman i New York Post. Marte nuk ka luajtur që nga humbja 5-3 ndaj Atlanta Braves më 16 gusht.
Sipas Bleacher Report, ai u vendos fillimisht në listën e kufizuar pasi nuk u paraqit në Fenway Park para ndeshjes hapëse më 17 gusht. Trajneri Torey Lovullo tha se bëhej fjalë për një çështje personale dhe se klubi po përpiqej ta kontaktonte; dy ditë më vonë agjentja e tij, Charisse Espinosa-Dash, njoftoi se atij i ishte shfaqur edhe një problem në gju, dhe Arizona e transferoi në listën e të lënduarve për 10 ditë.
Ngjarjet morën kthesë kur tifozët e panë veteranin në kazino-n Talking Stick Resort, por Lovullo relativizoi situatën duke thënë se Marte kishte kryer stërvitjet e kërkuara në qendrën e përgatitjes së klubit në Scottsdale. Diamondbacks renditen të dytët në Divizionin Perëndimor të Ligës Kombëtare me 73-65 dhe mbajnë një epërsi prej gjysmë ndeshjeje ndaj San Diego për vendin e fundit të wild-card; ndërsa kapja e Los Angeles Dodgers për titull duket e vështirë, rikthimi i Marte mund të ndikojë në shanset për plejof. Gjithsej këtë sezon ai ka .249/.314/.446 me 21 homerun në 118 ndeshje.
Siç raporton Bleacher Report, aktivizimi i Marte mund t’i japë një shtysë skuadrës në përpjekjen për të siguruar një vend në fazën e playoff-it, ndërsa Diamondbacks nisin serinë ndaj Phillies.
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