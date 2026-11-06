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Serbia

Aksident i rëndë në autostradën “Miloš Veliki”: kamioni me mollë përmbyset, disa automjete të dëmtuara

Në autostradën "Miloš Veliki", në drejtim të Çaçakut, rreth orës 19:40 u përplasën një kamion dhe disa automjete; kamioni u përmbys dhe mollët u shpërndanë në rrugë, ndërsa ende nuk ka informacion zyrtar për të lënduar.

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Autostrada 'Miloš Veliki' (A2), seksioni Ljig–Preljinë. Foto: Boris Dimitrov / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mbrëmjen e së premtes, rreth orës 19:40, në autostradën “Miloš Veliki” në Serbi, në drejtim të Çaçakut, siç njofton portali NS Uživo, duke iu referuar portalit 24sedam.rs. Në aksident u përfshinë një kamion mallrash dhe disa automjete pasagjerësh.

Sipas raportimit të NS Uživo-së, kamioni u përmbys gjatë aksidentit, ndërsa ngarkesa e tij, mollët, u shpërnda në asfalt në një gjatësi prej disa qindra metrash, duke e vështirësuar ndjeshëm qarkullimin në atë seksion të autostradës. Të njëjtat të dhëna i sjell edhe portali Regionalne Vesti, duke cituar Indeksonline.rs.

Deri tani nuk ka informacion zyrtar nëse ka persona të lënduar, as për shkallën e dëmtimeve, theksojnë të dyja burimet. Shërbimet kompetente ndodhen në terren, ku po kryejnë këqyrjen e vendit të aksidentit dhe pastrimin e rrugës.

Shoferëve u bëhet thirrje për kujdes maksimal, durim dhe përshtatje të ngasjes me kushtet në atë pjesë të autostradës, derisa rruga të pastrohet plotësisht dhe qarkullimi të normalizohet.

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