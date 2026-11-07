Laçi, trajneri Osmani: Na mungon kreativiteti
“Çfarë po ndodh? Kemi probleme me skuadrat që kanë difensivën e mirë”. Kështu e ka nisur komentin e tij për “Supe Gol”, Qatip Osmani pas humbjes 0-1 përballë Partizanit në javën e 11-të të “Abssnet Superiore”.
“Na mungon kreativiteti, lojtarët duhet të lëvizin më shumë me topin. Ndodheshim me 6-7 lojtarë në vijë, ishte shumë lehtë na ruheshin. Mendoj se ky ishte problemi kryesor. Disa herë u munduam me goditje nga distanca, por shumë lojtarë na dilnin bllok”.
“Në pjesën e parë ishim më këmbëngulës me diagonalen. Duke marrë parasysh që Partizani ka tre mbrojtësa që loja e tyre është në ajër. U dhamë udhëzime të luanim me topat poshtë. U munduam të ndryshojmë diçka. Shumë pak erdhëm në ato situata”.
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