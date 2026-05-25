Aksident në Vaqarr, plagosen 6 fëmijë dhe shoferja
Një aksident rrugor ka ndodhur pasditen e kësaj të hëne në kryeqytet, ku si pasojë kanë mbetur të lënduar 6 fëmijë.
Uniformat blu bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:05, në Vaqarr: “ku automjeti me drejtuese shtetasen me inicialet Xh. Sh. është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin A. P.
Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar 6 fëmijë të mitur, të moshave 6-10 vjeç, të cilët udhëtonin si pasagjerë në automjetin që drejtohej nga shtetasja Xh. Sh., si dhe vetë drejtuesja e këtij automjeti.”
Të gjithë të plagosurit po marrin mjekim në spital dhe fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë grupi hetimor ka nisur punën për sqarimin e rrethanave të aksidentit.
/tvklan.al
