🌤️
Tiranë 21°C · Kryesisht kthjellët 25 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0%
ARI 4,523 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $77,496 ▲ +1.06% ETH $2,125 ▲ +1.29% XRP $1.3578 ▲ +0.69% SOL $85.9000 ▲ +0.66%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 %
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
25 May 2026
Breaking
Zgjedhjet që rrëzuan shtetin Ed Sheeran largohet nga Warner Music pas 15 vitesh Kushtetuesja e ktheu për gjykim në GJL, avokati: Veliaj duhet të hetohet me “detyrim paraqitjeje” Topi ironizon rizgjedhjen e Berishës: Më vjen keq që nuk e përjetova harenë e fishekzjarreve… Franca goditet nga vala më e hershme e të nxehtit në më shumë se një shekull
Menu
Europa

Franca goditet nga vala më e hershme e të nxehtit në më shumë se një shekull

· 1 min lexim

Franca është goditur nga vala më e hershme e të nxehtit në më shumë se një shekull, me temperatura deri në 15 gradë mbi mesataren për këtë kohë të vitit, ndërsa departamenti Finistère u vu në alarm të verdhë për nxehtësi për herë të parë që nga krijimi i sistemit të paralajmërimit në vitin 2004, tha shërbimi francez i motit Meteo France.

Siç shkruan Figaro, paralajmërimi është shtrirë në 18 departamente në perëndim të Francës dhe zonën e Parisit, ndërsa tetë departamente janë nën një alarm portokalli për motin sot për shkak të temperaturave ekstreme.

Sipas Meteo France, një valë e të nxehtit ndodh kur temperatura mesatare kombëtare për tre ditë është të paktën 23.4 gradë Celsius, me të paktën një ditë me një temperaturë prej 25.3 gradësh ose më të lartë.

Meteorologu i Shen Meteo, Cyril West, tha se ishte “vala më e hershme e nxehtësisë e regjistruar ndonjëherë në më shumë se një shekull”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë