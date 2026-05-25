Franca goditet nga vala më e hershme e të nxehtit në më shumë se një shekull
Franca është goditur nga vala më e hershme e të nxehtit në më shumë se një shekull, me temperatura deri në 15 gradë mbi mesataren për këtë kohë të vitit, ndërsa departamenti Finistère u vu në alarm të verdhë për nxehtësi për herë të parë që nga krijimi i sistemit të paralajmërimit në vitin 2004, tha shërbimi francez i motit Meteo France.
Siç shkruan Figaro, paralajmërimi është shtrirë në 18 departamente në perëndim të Francës dhe zonën e Parisit, ndërsa tetë departamente janë nën një alarm portokalli për motin sot për shkak të temperaturave ekstreme.
Sipas Meteo France, një valë e të nxehtit ndodh kur temperatura mesatare kombëtare për tre ditë është të paktën 23.4 gradë Celsius, me të paktën një ditë me një temperaturë prej 25.3 gradësh ose më të lartë.
Meteorologu i Shen Meteo, Cyril West, tha se ishte “vala më e hershme e nxehtësisë e regjistruar ndonjëherë në më shumë se një shekull”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.