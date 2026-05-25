Europa

Zjarr në një qytet pranë Brukselit, banorët evakuohen për shkak të rrezikut nga tymi toksik

· 2 min lexim

Banorët e qytetit belg të Tubize, në jugperëndim të Brukselit, u evakuuan për shkak të rrezikut të shpërthimit të bombolave ​​të gazit të ruajtura në një depo tekstili që po digjej, ndërsa autoritetet i paralajmëruan qytetarët të mos dilnin nga shtëpitë e tyre për shkak të përhapjes së tymit toksik.

Kryetari i bashkisë së Tubize, Samuel d’Orazio, i tha radios lokale RTBF se ekzistonte një rrezik serioz për një shpërthim në ndërtesën e përfshirë nga flakët, raportoi Reuters.

“Aktualisht po evakuojmë të gjithë njerëzit nga rruga, pasi ekziston një rrezik i lartë shpërthimi për shtëpitë aty pranë për shkak të bombolave ​​të gazit që ndodhen në ndërtesë”, tha D’Orazio.

Autoritetet bashkiake njoftuan në faqen e tyre të internetit se qytetarët duhet të qëndrojnë në shtëpitë e tyre me dyer dhe dritare të mbyllura për të shmangur ekspozimin ndaj tymrave toksikë, të cilët, ndër të tjera, përmbajnë asbest.

Autoritetet e qytetit hapën një palestër sportive për të akomoduar banorët e evakuuar.

Qendra e krizave në Belgjikë e ka zgjeruar paralajmërimin në një zonë më të gjerë në jug dhe perëndim të Brukselit për shkak të përhapjes së tymit toksik.

Sot është festë zyrtare në Belgjikë dhe shkollat ​​në Tubize do të mbeten të mbyllura nesër për shkak të zjarrit.

