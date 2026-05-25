Ed Sheeran largohet nga Warner Music pas 15 vitesh

Pas 15 vitesh dhe tetë albumesh, Ed Sheeran është larguar nga Warner Music.

Këngëtari e bëri të ditur përfundimin e bashkëpunimit me shtëpinë diskografike përmes një njoftimi javën e kaluar. Lajmi u konfirmua më pas edhe nga kompania për revistën britanike Music Week.

“Nuk bëhet fjalë për një situatë tipike ‘artist i pakënaqur që largohet nga një kompani diskografike’,” shkroi Sheeran.

“Është një adoleshent që filloi në kompani me prioritete të ndryshme dhe tani është baba i dy fëmijëve, i cili ndjen se ka nevojë për një ndryshim në mënyrën se si i bën gjërat profesionalisht”, shtoi ai.

Me rreth 200 milionë shitje albumesh që nga debutimi i tij në vitin 2011 me albumin “+” dhe me një nga këngët më të dëgjuara në historinë e muzikës, “Shape of You” (e cila ka arritur gati 5 miliardë dëgjime vetëm në Spotify), këngëtari dhe kantautori anglez është një nga artistët më të mëdhenj në industrinë muzikore botërore dhe, sipas shumicës së kritereve, artisti më i rëndësishëm në listën e Warner.

Albumi i tij “-” i vitit 2017 (“Divide”: albumet e Sheeran shpesh kanë simbole si tituj) është një nga publikimet më të suksesshme komerciale të periudhës së streaming, me gati 40 milionë njësi të barasvlershme me albume. Megjithatë, publikimet e tij më të fundit kanë qenë më pak të suksesshme komercialisht, edhe pse ai vazhdon të mbushë stadiume në turnetë e tij botërore. Në SHBA, ai ka pasur katër albume numër 1, por albumi më i fundit me titull “Play” i vitit 2025 arriti në vendin e 5-të.

Ed Sheeran kishte nënshkruar kontratë me degën e Warner, Asylum Records, në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa albumet e tij janë publikuar në SHBA nga Atlantic Records e Warner. Ndërsa albumet e mëparshme i përkasin Warner-it, të drejtat për publikimet më të fundit i përkasin kompanisë së tij diskografike Gingerbread Man dhe janë licencuar për Warner.

/tvklan.al

