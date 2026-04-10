🌤️
Tiranë 12°C · Kryesisht kthjellët 10 April 2026
S&P 500 6,816 ▼0.12%
DOW 47,944 ▼0.5%
NASDAQ 22,883 ▲0.26%
NAFTA 96.59 ▼1.31%
ARI 4,791 ▼0.56%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1690 EUR/GBP 0.8707 EUR/CHF 0.9242 EUR/ALL 95.8554 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4072 EUR/TRY 52.1870 EUR/JPY 185.86 EUR/CAD 1.6164 EUR/USD 1.1690 EUR/GBP 0.8707 EUR/CHF 0.9242 EUR/ALL 95.8554 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4072 EUR/TRY 52.1870 EUR/JPY 185.86 EUR/CAD 1.6164
₿ CRYPTO
BTC $72,953 ▲ +1.47% ETH $2,246 ▲ +1.71% XRP $1.3572 ▲ +0.14% SOL $84.9300 ▲ +1.26%
S&P 500 6,816 ▼0.12 % DOW 47,944 ▼0.5 % NASDAQ 22,883 ▲0.26 % NAFTA 96.59 ▼1.31 % ARI 4,791 ▼0.56 % S&P 500 6,816 ▼0.12 % DOW 47,944 ▼0.5 % NASDAQ 22,883 ▲0.26 % NAFTA 96.59 ▼1.31 % ARI 4,791 ▼0.56 %
EUR/USD 1.1690 EUR/GBP 0.8707 EUR/CHF 0.9242 EUR/ALL 95.8554 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4072 EUR/TRY 52.1870 EUR/JPY 185.86 EUR/CAD 1.6164 EUR/USD 1.1690 EUR/GBP 0.8707 EUR/CHF 0.9242 EUR/ALL 95.8554 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4072 EUR/TRY 52.1870 EUR/JPY 185.86 EUR/CAD 1.6164
10 Apr 2026
Breaking
Menu
Europa

Aksidentohet autobusi në Ishujt Kanarie, një i vdekur dhe 27 të plagosur

· 1 min lexim

Një burrë ka humbur jetën dhe 27 persona janë në spital pasi një autobus u rrëzua në Ishujt Kanarie. Incidenti ndodhi në orën 13:15 sipas orës lokale të premten, kur automjeti doli nga rruga në autostradën GM-2 pranë qytetit të San Sebastián de La Gomera.

Mediat lokale raportuan se autobusi po transportonte një grup britanik për një tur me varkë dhe tre nga të plagosurit ishin në gjendje kritike.

“Shërbimet e urgjencës shëndetësore u ofruan ndihmë 28 personave në autobus – 27 turistë me kombësi britanike dhe shoferi”, njoftuan autoritetet.

Mësohet se 25 ishin të rritur, përfshirë shoferin, dhe tre fëmijë. Pasagjeri më i plagosur rëndë u transferua në spital në ishullin fqinj të Tenerife-s, ndërsa pjesa tjetër e të plagosurve po trajtohet në spitalin e La Gomera-s.

The post Aksidentohet autobusi në Ishujt Kanarie, një i vdekur dhe 27 të plagosur appeared first on Euronews Albania.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu