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Aksion para Ministrisë së Drejtësisë: Protestuesit i kërkojnë Gërvallës ta votojë ligjin për mbrojtjen e UÇK-së

Aktivistët e "Jo në emrin tim" vendosën banerin "Voto Ligjin!" para ministrisë, duke paralajmëruar se "koha e arsyetimeve ka mbaruar".

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Protestuesit e iniciativës “Jo në emrin tim” zhvilluan sot, më 2 tetor 2026, një aksion para ndërtesës së Ministrisë së Drejtësisë në Prishtinë, duke i bërë thirrje të drejtpërdrejtë ministres Donika Gërvalla që të votohet ligji për mbrojtjen e UÇK-së, siç njofton Klan Kosova.

Gjatë aksionit, aktivistët vendosën para hyrjes së ministrisë një baner me mbishkrimin “Voto Ligjin!”, ndërsa mesazhi i drejtuar ministres ishte i prerë: “koha e arsyetimeve ka mbaruar”, sipas raportimit të Infofluks.

Pas aksionit, aktivisti Rron Kafegjolli tha se qytetarët prej 17 ditësh po kërkojnë miratimin e këtij ligji dhe se vonesat, sipas tij, janë të papranueshme.

Aksioni vjen në vazhdën e protestave të përditshme kundër aktgjykimit të Dhomave të Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së, ku në fokus të kërkesave të protestuesve ka kaluar ndryshimi i ligjit për Specialen nga Kuvendi i Kosovës.

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