Aksionet e teknologjisë bien për ditën e dytë në Azi: Kospi mbyllet me -3,96%, Banka e Japonisë mban normat dhe përshpejton shitjet e ETF-ve
Teknologjia udhëhoqi rëniet në bursat aziatike të premten, ndërsa Banka e Japonisë la normat të pandryshuara; rendimentet e bonove amerikane shënuan rënien më të madhe mujore që nga dhjetori 2023
Bursat aziatike ranë të premten për ditën e dytë radhazi, me aksionet e teknologjisë në krye të humbjeve, ndërsa rezultatet më të dobëta se pritjet të gjigantëve amerikanë i shtynë investitorët të dalin nga tregtia e inteligjencës artificiale, siç njofton CNBC. Indeksi Kospi i Koresë së Jugut, i konsideruar gjerësisht si barometër i basteve të lidhura me AI-në, u mbyll 3,96 për qind më poshtë, me rënie edhe për peshat e rënda të çipave Samsung Electronics dhe SK Hynix; indeksi TAIEX i Tajvanit humbi 3,19 për qind, Nikkei 225 i Japonisë ra 1,88 për qind dhe indeksi më i gjerë Topix zbriti 0,61 për qind, ndërsa kontratat e së ardhmes të Nasdaq 100 ranë 1,5 për qind.
Sipas raportimit të Reuters, aksionet e Alphabet, kompanisë mëmë të Google, ranë 12,6 për qind të enjten në Wall Street dhe rrëshqitën edhe pak pas orarit të tregtimit, duke fshirë rreth 500 miliardë dollarë vlerë tregu, pasi shpenzimet masive për inteligjencën artificiale e kthyen fluksin e parasë së kompanisë në negativ. Një zhytje pas tregut prej 23 për qind e aksioneve të Intel-it dhe një rënie prej 7 për qind e Amazon-it, të cilat po ashtu po djegin para, i shtynë kontratat e Nasdaq 100 deri në 1,9 për qind më poshtë dhe i futën aksionet e prodhuesve të çipave në gjithë Azinë në rënie të lirë; gjatë seancës Kospi ra mbi 3 për qind, për një rënie prej afro 16 për qind në tetor, ndërsa Nikkei ra mbi 2 për qind.
“Tregu nuk po vë domosdoshmërisht në dyshim nëse ndërtimi i infrastrukturës së AI-së mund të financohet”, i tha Reuters-it Chris Weston, analist në Pepperstone. “Ai po vë gjithnjë e më shumë në dyshim nëse aksionerët do të fitojnë një kthim të mjaftueshëm mbi kapitalin e madh që po përdoret.” Nervozizmin e shtoi edhe hakimi potencialisht rekord i Binance, bursës më të madhe të kriptovalutave në botë, i cili e çoi bitcoin-in në nivelin më të ulët gjashtëjavor përpara se të rimerrte pak veten në 78.171,16 dollarë, 0,9 për qind më poshtë; “Dyshoj se lëvizja negative e çmimeve ka ende rrugë për të bërë”, tha për Reuters Geoffrey Kendrick, drejtues i kërkimit për asetet dixhitale në Standard Chartered.
Banka e Japonisë i la normat e interesit të pandryshuara, një vendim i pritur që nuk shkaktoi lëvizje të mëdha në monedhë apo bono, por kontratat e së ardhmes të Nikkei-t rrëshqitën pasi banka qendrore zbuloi plane për të përshpejtuar ndjeshëm shitjet e fondeve të tregtuara në bursë (ETF) vitin e ardhshëm, siç njofton Reuters. Banka shpalli fitoren në një betejë gati 14-vjeçare për të arritur objektivin e çmimeve dhe sinjalizoi vigjilencë ndaj rreziqeve të inflacionit, duke sugjeruar se rritja e ardhshme e normës mund të vijë që në dhjetor; “Ndërsa kjo mund t’i trembë fillimisht tregjet, mendoj se është një zhvillim pozitiv”, tha David Chao, strateg i tregjeve globale për Azinë-Paqësorin në Invesco. Në Kinë, indeksi i aksioneve kryesore CSI300 po shkon drejt rënies më të madhe mujore në një dekadë, pas afro katër muajsh rënieje të aksioneve të AI-së.
Fluturimi drejt sigurisë i shtyu rendimentet e bonove të thesarit amerikan 10-vjeçar me më shumë se 7 pikë bazë më poshtë në tregtimin e Tokios, në 4,91 për qind — një rënie prej rreth 37 pikësh bazë gjatë tetorit, më e madhja mujore që nga dhjetori 2023 — ndërsa rendimentet dyvjeçare ranë mbi 8 pikë bazë në 4,57 për qind, siç raporton Reuters. Lëvizja u nxit edhe nga vendimi i së mërkurës i Rezervës Federale për t’i mbajtur normat e interesit në SHBA të pandryshuara, pa një parashikim të qartë se kur mund t’i duhet t’i rrisë sërish.
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