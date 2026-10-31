Trump rikthen mitingjet në Kansas dhe Iowa për të dielën, pas anulimit: republikanët më kërkuan të shkoj
Presidenti tha të premten në Zyrën Ovale se mori telefonata nga republikanë në të dy shtetet që i kërkuan të vinte, ndërsa sondazhet tregojnë gara të ngushta për Senatin në dy bastione republikane.
Presidenti Donald Trump do të mbajë të dielën, 1 nëntor, mitingje në Kansas dhe Iowa në mbështetje të kandidatëve republikanë për Senatin, vetëm pak ditë para zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit dhe pasi i kishte anuluar papritur të dyja vizitat. Mitingjet janë përsëri në program, siç njofton USA Today, ndërsa një burim i njohur me planet konfirmoi se datat u risistemuan për t’u bërë vend dhjetëra mitingjeve telefonike që Trump planifikon të mbajë për kandidatët republikanë në ditët e fundit të fushatës.
Trump foli për ndryshimet e orarit të premten, 30 tetor, para gazetarëve në Zyrën Ovale, ku tha se kishte marrë telefonata nga republikanë në të dy shtetet, të cilët i kishin kërkuar të vinte personalisht. “Kemi disa gara që janë shumë të rëndësishme dhe ata thanë se nëse mund të vish, do të ishte më mirë sesa një miting telefonik. Dhe unë u përpoqa t’i bindja për të kundërtën. Thashë: ‘Po një miting telefonik?’ Por ata ma kërkuan. Kështu që do të shkoj të dielën”, tha ai.
Kthesa vjen vetëm një ditë pas anulimit të papritur të së enjtes, 29 tetor, kur Trump anuloi mitingjet e fundjavës në Kansas për senatorin Roger Marshall dhe në Iowa për përfaqësuesen Ashley Hinson, ndërsa sondazhet tregojnë gara të ngushta për Senatin në dy shtete që historikisht votojnë republikanët. Kur anulimi i Kansas-it u njoftua fillimisht, lëvizja ndezi spekulime nëse Trump dhe republikanët e kishin braktisur shtetin. Mitingu në Salina të Kansas-it ishte planifikuar fillimisht një ditë më herët, të shtunën 31 tetor, ndërsa mitingu në Dubuque të Iowa-s mbetet më 1 nëntor.
Sondazhet e fundit shpjegojnë pse garat po ndiqen me kaq vëmendje. Disa prej tyre sugjerojnë se kandidati demokrat Adam Hamilton ka hapur një epërsi në Kansas, një shtet që zgjodhi senator demokrat për herë të fundit në 1932: sondazhi i Washington Post i publikuar të premten e nxjerr Hamilton përpara Marshall me 52% ndaj 43% te votuesit e mundshëm, ndërsa sondazhi i CNN jep një epërsi më të ngushtë prej 4 pikësh për Hamilton, brenda marzhit të gabimit. Trump e fitoi Kansas-in me 16 pikë përqindje në zgjedhjet presidenciale të 2024-s. Në Iowa, Hinson udhëheq ngushtë ndaj kandidatit demokrat Josh Turek me më pak se 1 pikë përqindje, sipas mesatares së sondazheve të fundit të Real Clear Politics; Trump e fitoi Iowa-n në 2024 me 13 pikë.
Trump ka mbajtur më shumë se dy duzina mitingjesh në fazën finale të fushatës së mesmandatit, në përpjekje për të energjizuar bazën MAGA, edhe pse popullariteti i tij është nën ujë në shumë prej shteteve që viziton, përfshirë Kansas-in dhe Iowa-n, sipas sondazheve. Të premten, 30 tetor, ai mban miting në Daytona Beach të Floridës.
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