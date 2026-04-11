Akuzat për shpërdorim detyre, SPAK pushon çështjen ndaj ish-kreut të Prokurimeve Publike Jonaid Myzyri
SPAK pushon çështjen hetimore ndaj Jonaid Myzyrit. Ish-drejtori i Prokurimeve Publike ishte marrë i pandehur për shkelje të barazisë në tendera dhe u hetua për gati dy vjet.
Myzyri u shkarkua nga detyra para pak muajsh. Por tani thuhet se ai nuk ka kryer vepër penale dhe i ka kërkuar GJKKO-së të pushojë çështjen ndaj tij.
SPAK e mori të pandehur Myzyrin në qershor të vitit 2025, në lidhje me një procedurë tenderuese me vlerë rreth 2.2 milionë euro të kryer në vitin 2020 për mirëmbajtjen e segmentit rrugor Rrëshen (Ura e Fanit)-Shpal, Shpal-Qafë Bene-Hadroj dhe Shpal-Ura e Repsit me gjatësi totale 59 kilometra.
