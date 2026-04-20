🌤️
Tiranë 14°C · Kryesisht kthjellët 20 April 2026
S&P 500 7,101 ▼0.35%
DOW 49,371 ▼0.16%
NASDAQ 24,381 ▼0.36%
NAFTA 87.08 ▲5.44%
ARI 4,831 ▼0.99%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $76,251 ▲ +1.7% ETH $2,328 ▲ +1.32% XRP $1.4293 ▲ +0.7% SOL $85.8400 ▲ +0.66%
20 Apr 2026
Breaking
Filipçe: Rruga e bllokuar evropiane është tradhtia më e madhe e së ardhmes së Maqedonisë Zekthi: Takimet ndërkombëtare të Edi Ramës, atmosferë imazherike Muça: Rama, pragmatist. Luan me kartën “edhe me Soros, edhe me Trump” Kalemaj: Qëndrimet e Ramës kanë kosto për Shqipërinë Alarm! Përdorimi i ilaçeve qetësuese pa kriter, Psikiatria: Krijojnë varësi
Menu
Kronika

Alarm! Përdorimi i ilaçeve qetësuese pa kriter, Psikiatria: Krijojnë varësi

· 2 min lexim

Ilaçet që shërbejnë për qetësimin e simptomave të ankthit apo gjendjeve të rënduara emocionale, po keqpërdoren nga qytetarët. Mjekja psikiatre Irena Thoma, gjatë një interviste për emisionin “Helth o’clock” u shpreh se ato shpesh përdoren pa rekomandim mjeku, por duke u ndikuar nga këshillat e miqve apo familjarëve.

“Duke qenë se këto janë ilace që japin një qetësim shumë të shpejt janë të këndshme mendoj se kjo është gracka e këtij medikamenti që krijon përshtypjen që është i vetmi që mund të të çlirojë dhe mund të të qetësojë nga halli apo ndjesia e ankthit apo simptomat e gjendjeve të renduara emocionale bën që të përdoren dhe me rekomandimin e një familjari”, tha Dr.shk. Irena Thoma Psikiatre, Spitali Psikiatrik, QSUNT.

Por, ajo që nuk dinë është se këto medikamente mund të bëhen të rrezikshme.

“Benzodiazepinat sic është Xanax, loram, clonotril ” Varësi do të thotë që një ilaç një moment në caktuar mos jap më efektin e dëshiruar dhe personi detyrohet të shtojë dozën, duke shtuar dozën efekti vjen duke u reduktuar dhe shtohet doza deri sa përdoren doza toksike helmuese, dhe në këtë rast zgjidhja e vetme është trajtimi tek toksikologu për tu shkëputur nga bari”, shtoi Thoma.

Për të trajtuar problemet e shëndetit mendor mjekja rekomandon marrjen gjithmonë të kontaktit me mjekun psikiatër, dhe asnjëherë marrjen e medikamenteve pa recetë. Edhe pse vitet e fundit, stigma për këto probleme është zbutur, bluzat e bardha referojnë se pacientët shpesh nuk e pranojnë problemin dhe kërkojnë ndihmë vonë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

