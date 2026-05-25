🌤️
Tiranë 17°C · Kryesisht kthjellët 25 May 2026
S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0%
ARI 4,523 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
₿ CRYPTO
BTC $77,310 ▲ +1.48% ETH $2,111 ▲ +1.63% XRP $1.3544 ▲ +1.4% SOL $85.3700 ▲ +1.49%
S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 % S&P 500 7,473 ▲0.37 % DOW 50,580 ▲0.58 % NASDAQ 26,344 ▲0.19 % NAFTA 96.60 ▲0 % ARI 4,523 ▲0 %
EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055 EUR/USD 1.1630 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.4430 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4110 EUR/TRY 53.1269 EUR/JPY 184.93 EUR/CAD 1.6055
25 May 2026
Breaking
Osmani nga Lugu i Baranit: U ndje fryma përbashkuese për të ardhmen e Kosovës Ndërtimet pa leje “fundosin” të tjerë zyrtarë dhe efektivë në Sarandë, lëshohen dhjetëra urdhër-arreste Vizita e Dendias në Tiranë, Nazarko: Greqia ushtron presion ndaj Shqipërisë për shkak të integrimit Sali: Të enjten do të sillet zgjidhja përfundimtare për provimin e Jurisprudencës Në prag të fushatës zyrtare, partitë intensifikojnë përplasjet– analistët: mungojnë programet dhe vizionet
Menu
Politika

Marrëdhëniet me Greqinë, juristi Alibali: Nevojitet qasje e re dhe sovrane

· 2 min lexim

I ftuar në “Now me Erla Mëhillin”, juristi Neritan Alibali komentoi vizitën e ministrit të Mbrojtjes së Greqisë, Nikos Dendias, në Tiranë, marrëdhëniet mes dy vendeve, si dhe çështjet e mbartura historike që vijojnë të ndikojnë raportet dypalëshe, përfshirë edhe ligjin e luftës.

Alibali u ndal në mënyrë të veçantë te nevoja për adresimin e çështjeve të hapura historike, duke theksuar se ato nuk mund të trajtohen të shkëputura nga një proces më i gjerë politik dhe shoqëror. Sipas tij, ligji i luftës dhe temat e tjera të mbetura mes dy vendeve kërkojnë vullnet të qëndrueshëm dhe konsensus të gjerë.

Ai theksoi se marrëdhëniet Shqipëri–Greqi kërkojnë një qasje të bazuar në konsensus të gjerë politik dhe shoqëror, duke nënvizuar se çështjet e pazgjidhura ndër vite nuk mund të trajtohen me qasje të fragmentuar apo emocionale.

“Problemet e mëdha të mbartura midis Shqipërisë dhe Greqisë kërkojnë konsensus kombëtar, jo vetëm politik, por edhe shoqëror”. tha ai.

Alibali shtoi se Shqipëria nuk duhet të qaset me ndjenjë inferioriteti në tryezat e bisedimeve, por si një shtet sovran që merr vendime të pavarura në rrugën e integrimit europian.

“Nuk duhet të ulemi në tryeza me inferioritet, por si një vend sovran që negocion vetë dhe kryen reformat e veta për integrimin në Bashkimin Europian. Koha e patronazhit të vendeve më të zhvilluara ndaj vendeve më të vogla ka mbaruar”, tha ai.

Duke komentuar edhe rolin e Greqisë në rajon, Alibali u shpreh se politikat e frikës dhe tensionit historik nuk i shërbejnë stabilitetit, duke theksuar se realiteti gjeopolitik ka ndryshuar dhe se duhet shmangur rikthimi i narrativave të vjetra.

“Politikat e mbajtjes së shoqërive në tension përmes frikës nga rreziku i jashtëm janë politika ballkanike të së kaluarës. Sot duhet të shkojmë drejt shtensionimit të situatës dhe jo drejt narrativave të vjetra të përplasjeve historike”, tha Alibali.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë