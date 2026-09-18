Albumi i kastit origjinal të «Rent» del për herë të parë në vinil për 30-vjetorin e muzikalit
Versioni 3 LP nga Decca Broadway del më 13 nëntor, me histori gojore të kastit origjinal dhe kopje të arkivit të Jonathan Larson-it
«Albumi origjinal i kastit të Broadway-t të rok-operas “Rent” do të dalë për herë të parë në vinil, si pjesë e festimeve për 30-vjetorin e muzikalit legjendar të Jonathan Larson-it.
Seti me 3 LP, që del më 13 nëntor nga Decca Broadway, do të ketë paketim të detajuar që rikrijon artin dhe dizajnin origjinal të albumit, por gjithashtu shton materiale arkivore nga jeta dhe procesi krijues i Larson-it. Seti do të përfshijë një histori të re gojore me kastin origjinal dhe krijuesit e shfaqjes, kopje të teksteve të shkruara me dorë dhe të daktilografuara nga Larson-i, si dhe një zarf me kujtime që i kushtohen teatrit Nederlander, shtëpisë së “Rent”-it në Broadway.
Vinili do të dalë në dy versione: i zi standard dhe në edicion të limituar me ngjyrë “Avenue B Brick”. Paraporositjet janë hapur në faqen VerveRecords.com.
“Familja ime dhe unë jemi të emocionuar të ndajmë këtë ri-publikim të jashtëzakonshëm të regjistrimit të “Rent”-it,” thuhet në një deklaratë nga Julie Larson. “Është një mënyrë shumë e përshtatshme për të përkujtuar 30-vjetorin e shfaqjes dhe për të festuar anëtarët e kastit origjinal që ishin kaq instrumentalë në suksesin e “Rent”-it. Jemi jashtëzakonisht krenarë dhe të nderuar që, pas gjithë këtyre viteve, “Rent” ende frymëzon kaq shumë të rinj.”
Publikimi i vinilit është festa më e fundit e 30-vjetorit që është shpallur. Momenti historik do të shënohet edhe me një ringritje në West End, me regji të Luke Sheppard-it (“Paddington”, “& Juliet”) dhe me Gaten Matarazzo-n (“Stranger Things”) në kast, që fillon më 8 tetor; si dhe me një koncert të shitur një-natëshe në Broadway që bashkon anëtarë të kastit ikonik origjinal. Ky i fundit, i caktuar më 26 tetor, do të transmetohet gjithashtu live përmes Broadway Cares.
Premiera origjinale e “Rent”-it u mbajt në Off-Broadway në New York Theatre Workshop, para se të transferohej në teatrin Nederlander të Broadway-t në vitin 1996. Muzikali — që u dha për 12 vjet dhe 5,123 performanca — fitoi çmimin Tony për Muzikalin më të Mirë dhe çmimin Pulitzer për Dramë. Shfaqja u bë e njohur për sjelljen e muzikës rok të viteve ’90 në Broadway, si një rikrijim modern i operës “La Bohème” të Puccini-t. Albumi origjinal i Broadway-t u certifikua dy herë multi-platin.
Krijimi i shfaqjes mbetet edhe më i jashtëzakonshëm për shkak të vdekjes së papritur dhe tragjike të kompozitorit Jonathan Larson, natën para premierës së parë publike — një humbje nga disseksioni aortal në moshën 35-vjeçare, vetëm disa ditë para se “Rent” të niste suksesin e saj historik.
Burimi: Playbill (https://playbill.com/article/rent-broadway-album-will-get-vinyl-release-for-30th-anniversary)
Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (fotograf: BroadwaySpain)»
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