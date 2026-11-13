Alvarez MVP unanim në Ligën Amerikane, Crow-Armstrong fiton në Ligën Kombëtare
Shoqata e Shkrimtarëve të Bejsbollit të Amerikës (BBWAA) shpalli të enjten, më 12 nëntor, fituesit e çmimit Lojtari më i Vlefshëm (MVP) për sezonin 2026, duke mbyllur javën e çmimeve të MLB-së.
Në Ligën Amerikane triumfoi Yordan Alvarez i Houston Astros, dhe pa asnjë mëdyshje: siç njofton USA Today, 29-vjeçari mori të 30 votat për vendin e parë dhe 420 pikë, maksimumi i mundshëm. Është MVP-i i parë në karrierën e tij, pas dy renditjeve të mëparshme në dhjetëshen e parë, më e mira vendi i tretë më 2022. Alvarez bëhet lojtari i tretë në historinë e Astros që fiton këtë çmim, pas Jeff Bagwell (1994) dhe Jose Altuve (2017), dhe vetëm lojtari i dytë që e fiton si goditës i caktuar (DH), pas Shohei Ohtanit.
Shifrat e tij flasin vetë: mesatarja .316, përqindja e arritjes në bazë .432 dhe fuqia goditëse .601 — i pari në të tria kategoritë në gjithë MLB-në — me 42 homerunë, 106 RBI dhe 105 pikë të shënuara në 692 paraqitje në pllakë, rekord personal. Siç thekson MLB Trade Rumors, ai fitoi edhe titullin e parë të goditjes në karrierë, ndërsa një natë më parë, në ceremoninë MLB Awards në Las Vegas, kishte marrë edhe çmimin Hank Aaron për Ligën Amerikane dhe atë të Rikthimit të Vitit, pas një sezoni 2025 të shkatërruar nga dëmtimet, me vetëm 48 ndeshje. WAR-i i tij 6.8 u rendit vetëm pas debutuesit të Detroit Tigers, Kevin McGonigle (7.1), mes lojtarëve të pozicionit në Ligën Amerikane — dhe pikërisht McGonigle mori 109 pikë në votim, duke u renditur i shtati, ndërsa kapësi tjetër i Tigers, Dillon Dingler, mori 7 pikë.
Pas Alvarezit u renditën Junior Caminero i Tampa Bay Rays me 267 pikë — 42 homerunë edhe ai, në të 162 ndeshjet e sezonit — dhe Bobby Witt Jr. i Kansas City Royals me 188 pikë. Cam Schlittler i Yankees, fituesi i Cy Young, mori 181 pikë, ndërsa Pete Alonso i Orioles 144.
Në Ligën Kombëtare, çmimi shkoi te Pete Crow-Armstrong i Chicago Cubs, i cili u shpall zyrtarisht MVP duke lënë pas finalistët Shohei Ohtani të Dodgers dhe Brice Turang të Brewers. Është MVP-i i parë i Cubs që nga Kris Bryant më 2016. Crow-Armstrong mbylli sezonin me mesatare .280/.372/.570, 45 homerunë, 107 RBI dhe 41 baza të vjedhura — një sezon historik 40-40 — duke luajtur në të 162 ndeshjet, me 10.6 fWAR, shifra më e lartë në MLB, plus Dorezën e Artë dhe Dorezën e Platinit për mbrojtjen në fushën qendrore. Cubs e kishin blinduar para sezonit me një kontratë gjashtëvjeçare prej 115 milionë dollarësh.
Fletët e votimit të BBWAA-së dorëzohen para fillimit të postsezonit, ndaj çmimet vlerësojnë vetëm sezonin e rregullt.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.